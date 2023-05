L’une des principales critiques formulées à l’encontre de The Legend of Zelda : Breath of the Wild concernait l’absence de donjons comme le propose traditionnellement la série. Ils ont été remplacés par les bêtes divines.

Cependant, la dernière bande-annonce de pré-lancement de la suite de Breath of the Wild, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, contenait quelques images très brèves qui suggéraient que les donjons avaient peut-être été réintroduits. Nintendo le confirme aujourd’hui via son site officiel (ici) dans un des articles interview « Ask the Developer ».

Dans la troisième partie de l’interview disponible aujourd’hui, les développeurs du jeu ont été interrogés sur la présence de donjons dans le jeu. Le directeur de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Hidemaro Fujibayashi, a répondu en confirmant que les donjons sont bel et bien présents dans le jeu. Il a ajouté que, bien qu’ils n’en aient pas encore parlé, « ils ont changé par rapport au jeu précédent. Par exemple, il y a un donjon qui se connecte directement à la surface d’Hyrule. Si vous plongez du ciel directement dans le donjon, vous déclencherez un événement. Nous pensons qu’il s’agit d’une nouvelle expérience qui n’était pas possible dans le jeu précédent ».

Le directeur technique de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Takuhiro Doht, s’est exprimé à ce sujet : « Nous avons fait en sorte que les donjons soient uniques dans leurs environnements respectifs, et nous pensons que vous pourrez apprécier la grande variété des caractéristiques régionales ». Enfin, le directeur artistique du jeu, Satoru Takizawa, a parlé de la difficulté de créer des donjons. En fait, il explique que « la création d’une « grande variété » a été un véritable défi ». Les quatre bêtes divines étaient les donjons du dernier jeu, et leur design était similaire. Cette fois, les donjons sont immenses et ont chacun leur propre aspect et leur propre ambiance, comme dans les jeux The Legend of Zelda traditionnels. Nous pensons qu’ils constitueront un défi satisfaisant pour les joueurs. Leur développement a été un véritable défi ! (Rires) ».