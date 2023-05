Dragon Ball Xenoverse 2 est clairement le jeu vidéo Dragon Ball qui « ratisse » le plus large au niveau des personnages jouables…! Celui-ci reçoit régulièrement des nouveaux personnages jouables en fonction de l’actualité Dragon Ball et Bandai Namco Europe vient d’annoncer l’arrivée de trois nouveaux personnages (entre autres nouveautés) via un nouveau DLC « Hero of Justice Pack 2 ».

L’occasion de pouvoir incarner Piccolo avec son potentiel libéré, mais aussi Orange Piccolo (la forme ultime du Namek) et surtout… Gohan en mode Beast ! (la toute dernière transformation du fils de Sangoku, découverte dans le film Dragon Ball Super: Super Hero.

Vous retrouverez également:

4 quêtes parallèles

2 Extra missions

1 Nouvelle arène

5 costumes et accessoires (Incluant la tenue du Dr Hedo, une perruque pour le mode Beast de Gohan et les tenues des soldats du ruban rouge…)

7 techniques

5 super âmes

15 nouvelles images pour les écrans de chargement

Ce DLC sera disponible demain ! (le 11 Mai 2023)