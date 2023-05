Noctali et Phyllali débarquent bientôt dans Pokémon UNITE

Londres, Royaume-Uni, le 10 mai 2023. The Pokémon Company International a aujourd’hui annoncé le lancement prochain du festival d’Évoli dans Pokémon UNITE, qui met à l’honneur le Pokémon Évolutif. Un nouveau type de partie rapide est prévu, ainsi que l’arrivée en jeu de Noctali et Phyllali, le lancement du Pass de combat 16 et plus encore !

Noctali, Phyllali et d’autres Pokémon rejoignent le combat

​Noctali fera son entrée le 25 mai et Phyllali le 8 juin à l’occasion du festival d’Évoli. Profitez de cet évènement aux côtés de ces nouveaux arrivants ! ​Ce n’est pas tout, car Lézargus débarquera lui aussi à une date ultérieure.

Lancement de « Évoli en folie »

Les combats « Évoli en folie » seront disponibles du 25 mai à 07:00 UTC au 22 juin à 23:59 UTC dans le cadre du festival d’Évoli. Dans ce nouveau genre de parties rapides, vous jouerez uniquement des évolutions d’Évoli, comme Mentali, Noctali, Phyllali, Givrali ou Nymphali. Des Évoli sauvages sont éparpillés dans l’arène, et Évoli Gigamax apparaît également. Vous pourrez obtenir des récompenses, telles que des pièces de puzzle de permis Unité qui vous permettront de débloquer les permis Unité de Mentali, Givrali ou Nymphali après en avoir obtenu 10.

Des Holo-costumes à carreaux assortis

D’adorables Holo-costumes assortis pour ces évolutions d’Évoli seront disponibles, dont :

Givrali à carreaux à partir du 11 mai

Mentali à carreaux à partir du 18 mai

Nymphali à carreaux à partir du 25 mai

Noctali à carreaux à partir du 25 mai

Phyllali à carreaux à partir du 8 juin

Pass de combat 16

Un nouveau Pass de combat démarre bientôt. Celui-ci vous permettra de relever des défis et remporter des récompenses ! Du 12 juin à 00:00 UTC au 20 juin à 23:59 UTC, vous pourrez obtenir les Holo-costumes M. Mime aristocrate et Cizayox en armure, ainsi que des articles de mode « en armure » via le Pass premium de la saison.

D’autres évènements sont prévus

Pikamania fait son retour : du 23 juin à 00:00 UTC au 20 juillet à 23:59 UTC.

Prochain week-end Pokémon UNITE : les 3 et 4 juin

Pour plus d’informations sur Pokémon UNITE, rendez-vous sur Pokemon.fr/Unite.