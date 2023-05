Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes des deux semaines de la Golden Wekk (du 24 avril au 7 mai 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Pas de grosses ventes, assez logiquement, aucune sortie forte en pleine golden week et beaucoup de magasins sont fermé.

01./00. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 32.713 / 5.283.684

02./00. [PS4] Hogwarts Legacy # <RPG> (WB Games) {2023.05.05} (¥7.980) – 31.918 / NEW

03./00. [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe <ACT> (Nintendo) {2023.02.24} (¥5.980) – 27.325 / 419.970

04./00. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 23.401 / 5.022.302

05./00. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 18.304 / 4.009.837

06./00. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 18.244 / 3.130.249

07./00. [PS5] Star Wars Jedi: Survivor # <ADV> (Electronic Arts) {2023.04.28} (¥8.818) – 16.742 / NEW

08./00. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 16.534 / 5.185.620

09./00. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 14.179 / 1.074.358

10./00. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 12.541 / 1.226.636

Par conter, niveau hardware, c’est un gros up pour la console hybride de Nintendo qui profite de l’effet de la sortie de la console OLED Zelda.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 216.525 | | 176.592 | 1.305.985 | 1.780.307 | 29.030.032 | | PS5 # | 99.938 | | 49.798 | 1.093.582 | 394.810 | 3.470.971 | | PS4 # | 2.067 | | 81 | 26.993 | 305 | 9.444.760 | | XBS # | 1.324 | | 14.118 | 39.426 | 69.994 | 437.821 | | 3DS # | 132 | | 452 | 1.842 | 6.462 | 24.599.739 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 319.986 | | 241.041 | 2.467.828 | 2.251.878 | 68.174.876 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 84.999 | | 46.415 | 924.752 | 353.762 | 2.984.697 | | PS5DE | 14.939 | | 3.383 | 168.830 | 41.048 | 486.274 | | XBS X | 650 | | 3.508 | 13.198 | 26.073 | 185.609 | | XBS S | 674 | | 10.610 | 26.228 | 43.921 | 252.212 | |NSWOLED| 184.609 | | 101.489 | 867.060 | 949.023 | 4.439.072 | | NSW L | 10.487 | | 22.011 | 188.131 | 299.498 | 5.291.825 | | NSW | 21.429 | | 53.092 | 250.794 | 531.786 | 19.299.135 | | PS4 | 2.067 | | 81 | 26.993 | 305 | 7.869.037 | |n-2DSLL| 132 | | 452 | 1.842 | 6.462 | 1.204.794 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+