À peine sorti et déjà « speedrunné », en effet, nous apprenons via VideoGamesChronicles, qu’un Speedrunner du nom de Gymnast86 a terminé The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en 1h 34minutes et 33 secondes… Il a mis son run en ligne sur Youtube (n’allez pas le voir si vous voulez garder des surprises pour le jeu !)

Tears of the Kingdom Any% Speedrun in 1:34:33https://t.co/Sx7lnrNjJG — gymnast86 (@MrGymnast86) May 12, 2023

Dans une seconde vidéo, il explique les trucs qu’il a utilisé pour parvenir à ce résultat… (avis aux speedrunners qui voudraient le doubler !)

Also made an infodump video explaining some things about the run so far (will probably be outdated very quickly, lol): https://t.co/UbkQuRjveC — gymnast86 (@MrGymnast86) May 12, 2023

On rappelle que le record pour The Legend of Zelda: Breath Of The Wild est détenue par Player5 qui a terminé le jeu en 23 minutes et 42 secondes !

Si le coeur vous en dit, vous pouvez tenter de battre ce record (qui ne devrait pas tenir très longtemps), ou alors profiter du jeu à votre rythme… Et si vous êtes dans les transports en commun en quête pour récupérer votre ZeldGraal, nous vous invitons à relire le test de notre héros Hylien, Kuro !