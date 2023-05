Selon le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, il n’y a actuellement aucun projet de réduction du prix de la Switch. Cette information a été communiquée lors d’une séance de questions-réponses sur les résultats financiers cette semaine (voir ici).

Furukawa a également été interrogé sur les prix des jeux. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom coûte 70€ – le prix le plus élevé pour un jeu Nintendo à ce jour. Toutefois, M. Furukawa a déclaré que « cela n’indique pas une augmentation générale du prix de nos logiciels » et a réaffirmé que « le prix approprié d’un produit est déterminé au cas par cas ».

En ce qui concerne le hardware, les prix de certains matériaux ont baissé, mais les coûts globaux restent élevés. Nous devons par ailleurs continuer à tenir compte de l’impact de facteurs tels que l’inflation et les taux de change. La production a été fortement affectée au cours de l’exercice précédent (clos le 31 mars 2023), nous veillons donc à ce que nos achats de pièces soient effectués suffisamment à l’avance pour garantir une production stable. Même si les prix des matières premières diminuent, il faudra du temps pour que cela se répercute sur les coûts de fabrication. Actuellement, il n’est pas prévu de réduire le prix de notre hardware au cours de cet exercice. D’autre part, bien que nous n’ayons pas non plus l’intention d’augmenter les prix, le yen continue d’être faible et les coûts d’approvisionnement restent élevés, nous continuerons de ce fait à surveiller la situation de près.

En ce qui concerne le prix des jeux, le prix de vente conseillé par le fabricant (MSRP) de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est supérieur de dix dollars aux États-Unis par rapport à son prédécesseur, mais cela n’indique pas une augmentation générale du prix de nos logiciels. Notre approche consiste à déterminer le prix approprié d’un produit au cas par cas. Il est vrai que les coûts de développement augmentent en raison de l’élargissement du contenu et de la nécessité d’une technologie plus avancée pour soutenir le jeu en ligne, et nous continuerons donc à examiner attentivement le prix de nos nouveaux titres.