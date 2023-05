Commençons la semaine avec quelques annonces de jeux à venir sur Nintendo Switch !

Bunhouse, le simulateur de jardinage avec des lapins sautera sur Nintendo Switch le 18 Mai 2023 !

Bunhouse est un jeu mignon, simple et rempli de lapins, axé sur la culture de plantes et la gestion d’une serre avec vos lapins. Prenez soin de vos compagnons végétaux feuillus en équilibrant la quantité d’eau et de lumière qu’ils reçoivent. Jouez avec des amis et améliorez votre serre pour un plaisir sain et relaxant.

Le 19 Mai 2023, vous pourrez trancher dans le lard de vos ennemis avec Cyber Citizen Shockman, un jeu de plates-formes d’action en 2D qui était jusqu’à maintenant resté inédit de par chez nous !

Frayez-vous un chemin au travers d’une horde de robots dans la ville de Shockman !

Tout était parfait dans le meilleur des mondes pour Tasuke et Kyapiko. Du moins, jusqu’à ce jour fatidique

où ils se réveillèrent dans le corps cybernétique de Shockman !

Transformés en cyborgs grâce au génie du Docteur, ils agissent désormais en héros justiciers chargés de vaincre le groupe maléfique qui terrorise la ville. Seul bémol : ils ont 18 jours pour remplir leur mission et redevenir des êtres humains.

Accomplissez votre destin en tant que héros justicier et ramenez la paix dans la ville !

Protodroid DeLTA est un TPS se déroulant dans un univers Cyberpunk coloré, vous pourrez y jouer du laser dès le 25 Mai 2023.

Réalisez votre potentiel dans l’univers « solarpunk » d’un jeu de plateformes d’action 3D rapide et fluide. Tirez parti de l’extraordinaire dextérité et de l’arsenal dynamique de DeLTA pour affronter des boss redoutables, améliorer vos systèmes et promouvoir l’IA.

Le même jour, vous pourrez vous essayer au jeu de course d’animaux, avec Animality !

ANIMALITY est un jeu de course d’animaux de précision basé sur l’habileté.

ANIMALITY est un jeu de course d’animaux basé sur l’habileté. Le but du jeu est d’éviter les dragons et les démons tout en essayant d’attraper des gemmes et des jetons. En solo ou en coopération avec un ami en multijoueur local, utilisez ces gemmes pour collectionner neuf fabuleux animaux en pixel art !

• CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : UN JEU DIFFICILE ! Le jeu devient de plus en plus rapide et complexe avec le temps ; vous devez vous entraîner et améliorer vos réflexes.

• COOPÉRATION MULTIJOUEURS ! Jouez avec un ami et travaillez ensemble pour obtenir le meilleur score possible !

• MINIGAME DU CANARD ELUSSIF : il faut un jeton pour jouer à ce mini-jeu, qui consiste à chercher trois canards dans une ruée d’animaux divers. En cherchant les trois canards, vous obtiendrez 200 pièces d’or.

• DERBY D’ANIMAUX : il faut un jeton de mini-jeu pour jouer ; il s’agit de choisir un animal parmi une sélection de neuf, et si votre animal atteint la ligne d’arrivée en premier, vous gagnerez 300 pièces d’or.

Decarnation est un RPG d’aventure et d’horreur, à l’ambiance dérangeante, dont une partie de la bande-son est signée Akira Yamaoka (Silent Hill). Le jeu est attendu pour le 31 Mai 2023 et promet une belle tranche d’horreur psychologique et organique…

Inspiré des jeux d’aventure et d’épouvante 2D emblématiques et des films cultes de Satoshi Kon et David Lynch, Decarnation est un jeu narratif d’horreur psychologique développé par le studio parisien indépendant Atelier QDB et publié par Shiro Unlimited.

Les joueurs incarneront Gloria, une danseuse de cabaret aux prises avec le délitement de ses relations, de sa carrière et de son estime personnelle. Ils la suivront alors qu’elle combat ses démons intérieurs et extérieurs à la fois dans le monde réel et dans un monde fantasmagorique peuplé de rêves et de cauchemars. Résolvez des énigmes et affrontez les monstres terrifiants vivants dans les parties les plus sombres de votre âme.

En plus des magnifique graphismes en pixel art faisant ressortir l’horreur psychologique des différentes situations rencontrées par le personnage, Decarnation est un mélange de plus de quinze systèmes et types de gameplay différents, chacun correspondant aux situations que Gloria rencontre et à son état d’esprit.

Les joueurs pourront explorer un terrifiant Paris venu tout droit des années 90 pour dévoiler les mystères de l’esprit traumatisé de Gloria et découvrir une histoire sombre et lourde, soutenue par une bande-son pop douce-amère par le groupe indé français fleur et bleue.

Mouse est un FPS aux graphismes tendance cartoon rétro (façon Roger Rabbit ou encore Cuphead pour prendre un exemple plus récent). Le titre n’a pas encore de date, mais il est annoncé sur Nintendo Switch !

Dirigez le détective privé John Mouston dans MOUSE, un FPS à l’ambiance Jazzy. Avec des armes à feu flamboyantes et un style d’animation rétro, frayez-vous un chemin à travers une ville corrompue pleine d’escrocs et de dangers. Inspiré des FPS classiques et des films noirs, MOUSE est le jeu de tir explosif que vous attendiez.