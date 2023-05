AMATA K.K. sortira le jeu d’aventure escape-the-room Last Labyrinth : Lucidity Lost, la version sans réalité virtuelle de Last Labyrinth, pour Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch en version numérique le 24 mai. Last Labyrinth a été lancé sur PlayStation 5 avec le support du PlayStation VR2 aujourd’hui. Les versions PlayStation VR et PC (Steam) existantes ont également été mises à jour pour prendre en charge le jeu en réalité non virtuelle grâce à Last Labyrinth : Lucidity Lost.

Le développement de Last Labyrinth est mené par Hiromichi Takahashi, directeur et producteur de la célèbre série Doko Demo Issyo (PlayStation®, 1999) et cocréateur de Toro (le chat mascotte de Sony). Il est accompagné de Tetsuya Watanabe, son codirecteur, ex-concepteur de jeux tels que Puppeteer et The Last Guardian (moteur physique); d’Atsuko Fukuyama, responsable de l’animation connue pour son travail sur les personnages muets coopérant avec le joueur d’ICO ou bien de Shadow of the Colossus; de Michiko Kusaba, responsable de la conception des environnements, auparavant artiste sur les décors de Gran Turismo 3 :A-Spec et Gran Turismo 4; et de Takuya Hanaoka, designer sonore sur des jeux tels que Monster Rancher et la série Super Robot Wars.

Cette talentueuse équipe de professionnels de renom s’est lancé le défi de créer un jeu en réalité virtuelle centré sur la « communication non verbale » et a mis tous ses talents en œuvre pour faire vivre Katia ainsi que l’univers de Last Labyrinth.

Katia est doublée par nulle autre que la mannequin internationale, actrice, doubleuse et chanteuse Stefanie Joosten, révélé par son interprétation de la silencieuse et fatale Quiet dans Metal Gear Solid V : The Phantom Pain.

La chanson thème du jeu a été créée par le célèbre compositeur de jeux vidéo Hiroki Kikuta, connu entre autres pour son travail sur des jeux tels que Secret of Mana 2 et 3 et Sōkaigi. Après son fameux « Quiet’s Theme », Stefanie Joosten prête ici à nouveau sa voix à une chanson de jeu en interprétant celle de Last Labyrinth.

– Vivez une relation unique avec Katia, une fille qui parle une langue que vous ne comprenez pas (Doublé par Stefanie Joosten, Quiet dans Metal Gear Solid V: The Phantom Pain) avec une bande sonore originale par Hiroki Kikuta (SECRET OF MANA, SOULCALIBUR V)

– Plus de 10 heures de puzzles escape-room et aventure, avec de nombreuses fins.

– Créé par une équipe de déveleurs vétérans japonais dont les réalisation précédente incluent des titres classiques comme ICO, The Last Guardian, Shadow of the Colossus, Puppeteer, et la série Doko Demo Issyo (avec Toro, le chat mascotte de Sony)