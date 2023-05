Avant l’été les annonces s’enchainent, faisons le tour des prochaines sorties prévues sur Nintendo Switch…!

Hexapoda est un shoot’em’up qui sort le 19 Mai 2023 !

Soyez prêts à combattre des insectes géants pour le futur de l’humanité !

Suite à la dernière guerre humaine, des gaz ont été répandus à travers l’atmosphère poussant les plus riches à fuir dans des colonies orbitales et les autres à se réfugier sous terre.

Vous êtes une jeune tête brûlée, engagée par une équipe de scientifiques restés sur Terre qui cherche une solution pour ramener les humains à la surface.

Tiny Thor est un jeu de Plates-formes annoncé pour cet été sur Nintendo Switch.

Dans ce jeu de plateformes rétro, libérez la puissance de Mjöllnir et utilisez vos compétences lors de votre voyage à travers les royaumes d’Asgard. Mais attention ! Des créatures mythiques feront tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher le jeune Thor d’accomplir son destin.

Le héros nordique de Tiny Thor surmonte des niveaux qui regorgent de défis, de dangers et d’obstacles grâce à Mjöllnir. Le jeu se distingue avec ses graphismes en 16 bits, des commandes précises et de l’action fulgurante. Il fera le bonheur des fans de rétro.

Mjöllnir, l’outil des dieux

« Aujourd’hui, c’est ton anniversaire Thor ! À cette occasion, je t’offre Mjöllnir, le marteau qui ne manque jamais sa cible ! » Odin

Les mécanismes du marteau constituent la clé du jeu. Mjöllnir vous permet de réaliser des coups incroyables : un tir ciblé peut rebondir sur les surfaces ainsi que sur les adversaires.

Jeu de plateformes rétro

Les graphismes en 16 bits dessinés avec soin par Henk Nieborg et la bande sonore composée par Chris Hülsbeck feront le bonheur des joueurs, qu’ils soient fans du style rétro ou non ! Et Tiny Thor a encore bien d’autres atouts !

Ce qui commence comme un jeu de plateformes linéaire se développe au fur et à mesure en une aventure complète avec de nombreuses compétences à débloquer.

Combats de boss divins

Le fils d’Odin affrontera des boss retors qui ne lui laisseront aucun répit.

Chaque royaume est peuplé d’adversaires puissants qui veulent empêcher le jeune Thor de révéler sa véritable nature divine. Il faudra utiliser toutes vos compétences pour vous imposer !

Re:TAKE est un jeu d’action en 2D, dans un univers de Fantasy. Vous pourrez faire évoluer vos personnages en récupérant des objets rares qui vous permettront de débloquer des capacités spéciales, ainsi que des nouveaux sorts, mais aussi d’adopter des monstres… Il est même possible de jouer à plusieurs pour se défaire des hordes d’ennemis et des boss gigantesques (une ambiance qui n’est pas sans rappeler feu Guardian Heroes). La sortie est prévue pour 2023, sans plus de précisions…

Spirit of the Island est annoncé sur Nintendo Switch, sans date précise pour le moment.

Il existe une vieille tradition dans votre pays : pour devenir adulte et accomplir le rituel du passage à l’âge adulte, vous devez partir à l’aventure. La vôtre commence sur une île lointaine, dans un archipel tropical. Il était autrefois une destination touristique prospère, mais il ne reste rien de sa gloire d’antan : c’est à vous de la faire revivre ! Explorez l’archipel, rencontrez les habitants et aidez-les à restaurer leur paradis touristique… tout en essayant de découvrir les mystères de votre passé !

Spirit of the Island est une simulation en coopération située dans un archipel tropical. Construisez votre ferme, faites pousser vos récoltes et élevez vos animaux, fabriquez des objets, cuisinez, construisez boutiques et musées pour transformer votre île en une destination touristique prospère !