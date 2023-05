San Francisco, Californie, le 16 mai – Au cours de leurs voyages, les dresseurs ont tous rencontré ou entendu parler de la meilleure Poké Ball, dotée d’un niveau de performance ultime : la Master Ball. Lorsqu’elle est utilisée, elle permet d’attraper à coup sûr tous les Pokémon que l’on rencontre même les plus puissants !

Cette puissante Poké Ball va faire très bientôt son arrivée dans Pokémon GO pour le plus grand bonheur de tous les dresseurs.

Tout au long de la Saison 10, des Recherches Spéciales gratuites seront disponibles dès le 22 mai à partir de 10h. Willow est aussi de retour avec des informations sur les derniers projets de la Team GO Rocket ainsi qu’un cadeau.

Les dresseurs pourront réclamer la Recherche spéciale jusqu’à la fin de la Saison 10, le 1er juin à 10h. Ceux qui terminent la recherche obtiendront une Master Ball en guise de récompense.

Une Master Ball est rare et puissante, il faut donc garder cette Ball pour des occasions spéciales. Les dresseurs doivent bien réfléchir à son usage et rester à l’affût des opportunités futures dans Pokémon GO pour en acquérir d’autres !

Toutes les informations concernant l’arrivée de la Master Ball dans Pokémon GO est à retrouver dans l’article de blog.