The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom devient le jeu Nintendo le plus rapidement vendu toutes consoles confondues en France.

17 mai 2023 – Trois jours après son lancement initial, le vendredi 12 mai, le jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch compte désormais plus de 10 millions d’exemplaires vendus dans le monde, et devient par conséquent le jeu le plus rapidement vendu de toute la saga The Legend of Zelda. Il s’agit également du jeu le plus rapidement vendu sur console Nintendo Switch en Europe, et le jeu Nintendo le plus rapidement vendu toutes consoles confondues en Europe. En France, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom enregistre également ces trois records.

“Sept ans après son arrivée sur le marché, la Nintendo Switch continue à attirer les joueurs, à l’image de cette nouvelle sortie battant tous les records,” a déclaré le président de Nintendo of Europe, M. Stephan Bole. “Nous remercions chaleureusement les fans de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, et sommes impatients de découvrir leurs aventures et créations, au fil de leur périple sur les terres d’Hyrule.”

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est la suite directe de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dans le jeu, vous décidez de votre propre chemin à travers les immenses terres d’Hyrule et parmi les mystérieuses îles volantes dans le ciel. De nouvelles destinations, de nouveaux dangers, des énigmes et des environnements inédits feront appel à votre ingéniosité et à votre créativité. Maîtrisez les nouveaux pouvoirs de Link pour repousser les forces maléfiques qui menacent le royaume.

La série des jeux d’action et d’aventure The Legend of Zelda a débuté il y a plus de 35 ans avec The Legend of Zelda, paru en 1987*1 sur console Nintendo Entertainment System. En incarnant le héros Link, joueuses et joueurs partent à l’aventure et combattent les ennemis tout en découvrant des mystères cachés au cœur d’immenses terres et donjons. En mars 2023, la saga compte plus de 130 millions de jeux vendus dans le monde.

Plus de 10 millions d’exemplaires de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ont été vendus dans le monde entier en seulement trois jours, devenant ainsi le jeu le plus rapidement vendu de l’histoire de la saga. Il s’agit également du jeu le plus rapidement vendu sur console Nintendo Switch en Europe, et le jeu Nintendo le plus rapidement vendu toutes consoles confondues en Europe. En France, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom enregistre également ces trois records.