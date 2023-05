Teasé la semaine dernière, Mortal Kombat 1 a été officialisé aujourd’hui. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est aussi prévu sur Nintendo Switch ! La date de sortie est fixée au 19 septembre 2023, accompagne d’un premier trailer présentant rapidement le statut quo de ce nouvel opus… /!\ Attention, il est assez sanglant /!\

Les informations pour le moment :

– Système de combat revu.

– Système d’assist via des combattants Kaméo à débloquer.

– Mode Histoire plus fourni que jamais.

– Nouveaux modes de jeu inédits.

– Sortie prévue le 19 septembre sur PC, PlayStation et Xbox.

– Aussi sur Switch via Saber Interactive.

– Shang-Tsung en bonus de précommande.

– Une bêta console aura lieu en août pour tester les serveurs, là encore sous condition de réservation.

Comme attendu, l’édition Premium (120€) et Kollector (250€, avec statuette de Liu-Kang de 42cm) donneront accès au premier Kombat Pass, qui proposera un skin de Jean-Claude Van Damme dès la sortie, puis 6 nouveaux personnages et 5 Kaméos.

CAMPAGNE D’HISTOIRE IMMERSIVE

Kombattez dans une toute nouvelle histoire mettant en vedette vos personnages préférés de Mortal Kombat comme vous ne les avez jamais vus auparavant.

KOMBATTANTS KAMÉO

Choisissez parmi une liste unique de partenaires de kombat kaméo pour vous aider à kombattre.