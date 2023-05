Lisez cet article pour savoir comment transférer vos Pokémon depuis Pokémon Écarlate et Pokémon Violet vers Pokémon HOME et découvrir les nouvelles fonctionnalités sur l’application pour Nintendo Switch, entre autres.

La version 3.0.0 de Pokémon HOME sortira le 24 mai 2023 à 01:00 UTC. Cette mise à jour vous permettra de synchroniser Pokémon HOME avec Pokémon Écarlate et Pokémon Violet (l’heure exacte de la mise à jour peut varier en fonction de votre région). Ainsi, vous pourrez déplacer librement vos Pokémon entre Pokémon HOME et votre jeu. Gardez simplement en tête que seuls les Pokémon pouvant apparaître dans un jeu donné peuvent être transférés vers ce jeu.

À titre d’exemple, Olivado ne peut pas être transféré vers Pokémon Épée, Pokémon Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant, Pokémon Perle Scintillante ou Légendes Pokémon : Arceus, car il n’apparaît pas dans ces jeux. En revanche, un Pikachu issu de Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet peut tout à fait être transféré vers les jeux susmentionnés, puisqu’il y apparaît. Le type Téracristal des Pokémon envoyés vers Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sera déterminé par leur(s) type(s) d’origine.

En guise de célébration de la compatibilité entre Pokémon HOME et Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, recevez un cadeau spécial ! Après avoir déplacé un Pokémon depuis Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet vers Pokémon HOME pour la première fois, vous pourrez recevoir un Poussacha, un Chochodile et un Coiffeton dotés de leur talent caché en tant que Cadeaux Mystère dans la version mobile de Pokémon HOME. Transférez-les dans votre jeu et rendez votre aventure dans Paldea encore plus amusante ! (Ces Cadeaux Mystère ne peuvent être récupérés qu’une seule fois par compte Pokémon HOME.)

Vous pourrez aussi envoyer Mordudor (Forme Marche) de Pokémon GO à Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet via Pokémon HOME. Pour savoir comment attraper Mordudor (Forme Marche) dans Pokémon GO, consultez notre article expliquant comment connecter Pokémon GO à Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Pour savoir comment connecter Pokémon GO à Pokémon HOME, rendez-vous ici.

Fonctionnalités supplémentaires sur Nintendo Switch

À compter de la version 3.0.0, de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées à la version Nintendo Switch de Pokémon HOME.

Vous pourrez échanger vos Points Pokémon HOME, qui dépendent du nombre de Pokémon dans vos Boîtes, contre des Points de Ligue (PL) pouvant être utilisés dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Plus vous transférez de Pokémon vers Pokémon HOME, plus vous pourrez acheter d’objets à Paldea !

Vous pourrez changer la page de résumé d’un Pokémon pour afficher les informations tirées d’un autre jeu dans lequel il a été présent. Cela vous permettra de consulter les informations d’un Pokémon telles qu’elles apparaissent dans le jeu de votre choix. Cette fonctionnalité est disponible lorsque vous consultez vos Boîtes dans Pokémon HOME et que le logiciel n’est pas synchronisé avec un jeu.

Quand vous transférerez un Pokémon depuis Pokémon HOME vers un jeu synchronisé, vous pourrez changer les capacités connues par le Pokémon, en choisissant parmi toutes les capacités qu’il a apprises jusqu’à présent. Cette fonctionnalité concerne uniquement les capacités pouvant être apprises dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante (à l’exception de quelques capacités), Légendes Pokémon : Arceus et Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Ainsi, le Pokémon en question pourra maîtriser les capacités que vous souhaitez avant de quitter Pokémon HOME.​

Collectionnez et échangez vos Pokémon de Paldea à votre guise !