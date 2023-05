Munich, Allemagne, Saint-Ouen, France – 19 mai 2023 : Toplitz Productions et Just For Games sont heureux d’annoncer la sortie en édition physique ce jour du jeu de simulation de jardinage Garden Simulator sur Playstation 5, Playstation 4 et Nintendo Switch.

À propos de Garden Simulator :

L’amour du jardinage est une graine une fois semée qui ne meurt jamais.

Des légumes frais, des fruits sains et de belles fleurs – vous avez maintenant la possibilité de prendre soin de votre propre potager et de récolter vos cultures. L’ennui à la maison appartient au passé – aujourd’hui, vous profiterez de la nature. Cultivez votre propre jardin virtuel, prenez soin des plantes, puis récoltez-les et vendez-les.

Avec Garden Simulator, vous obtiendrez votre propre parcelle de terrain, placerez des éléments décoratifs et ferez pousser les plantes avant de les récolter. Plus votre rendement sera riche, plus vous pourrez vendre et plus vous pourrez dépenser de l’argent pour améliorer votre coin de paradis. Avec d’innombrables fonctionnalités à débloquer et du contenu supplémentaire, votre main verte sera mis au défi au maximum !

Tondeuse à gazon, arrosoir et semis vous attendent – préparez-vous pour un beau moment de détente dans la nature. Et n’oubliez pas : les jardins ne se font pas en chantant « Oh, comme c’est beau » et en s’asseyant à l’ombre.