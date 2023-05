Une nouvelle mise à jour vient d’être publiée pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, le jeu passant à la version 1.1.1.

Cette mise à jour corrige un problème spécifique ainsi que d’autres problèmes d’ordre général sur lesquels Nintendo n’a pas donné de détails. Il s’agit principalement de résoudre la quête intitulée « La porte fermée ». Le téléchargement de la version 1.1.1 permettra aux joueurs de résoudre la quête s’ils ont déjà rencontré le bug.

Mises à jour générales

Correction d’un problème où, parfois, le joueur ne pouvait pas terminer la quête principale « La porte fermée », même s’il remplissait les conditions pour avancer dans la quête. Si vous avez déjà rencontré ce problème, vous pourrez terminer la quête en téléchargeant les données de cette mise à jour.

Plusieurs problèmes ont été résolus afin d’améliorer l’expérience de jeu.

source