Hommage gore et explosif aux shooters d’antan, situé dans l’univers iconique de Games Workshop, Warhammer 40 000: Boltgun, arrive à grand pas ! Histoire de patienter avant de vous jeter dans la mêlée, découvrez notre nouvel Extended Gameplay Trailer et ses sept minutes de gameplay ultra satisfaisant, et qui se termine en apothéose avec un combat de boss. Édité par Focus Entertainment et développé par Auroch Digital, en partenariat avec Games Workshop, ce FPS retro survolté et ultra-stylé sort le 23 mai sur Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Précommandez-le dès maintenant et découvrez comment purger les Hérétiques de Boltgun dans cet Extended Gameplay Trailer !

Plongez corps et âme dans la mêlée et éradiquez les hérétiques ! Warhammer 40,000 : Boltgun est une expérience solo et hardcore, un retro-FPS conçu dans l’esprit des années 90, où vous endossez l’armure blindée en céramite de la machine à tuer ultime : le Space Marine. A une semaine de son lancement, découvrez l’efficacité et la nostalgie de son gameplay viscéral et sanguinolent qui consiste à massacrer du démon du Chaos à la chaîne. Cet Extended Gameplay Trailer met à l’honneur un gameplay aussi fluide que moderne, qui prend vie grâce à de superbes images 3D créées à partir de sprites. Chargez votre Boltgun, dégainez votre Épée Tronçonneuse et votre Fusil à Gravitons pour shooter, déchiqueter, exploser, mutiler et anéantir des vagues d’hérétiques dans des combats haletants à travers une grande variété de décors du Monde-Forge fascinant de Graïa. Fendez les rangs des hordes du Chaos dans Warhammer 40,000: Boltgun, qui sort le 23 mai sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Les précommandes sont ouvertes sur PC, ainsi que sur les plateformes de Sony et Microsoft.