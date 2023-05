Déchaînez la puissance des âmes ! SOULVARS est un RPG en pixel art avec des combats au tour par tour et un système de deck-building. Votre équipe de Soulbearers fait face à de puissants ennemis, les Dominateurs, dans des combats rythmés et dynamiques.

Soulvars a été initialement fait connaître sur Nintendo Switch en août dernier. Shueisha Games et Ginolab ont enfin communiqué une date de sortie pour Soulvars, leur RPG deckbuilding, qui arrivera donc le 27 juin 2023.

SOULVARS offre son propre système de deck-building basé sur les Soulbits. Combinez les Soulbits pour lancer plus de 100 techniques spectaculaires, et utilisez des Pouvoirs pour gérer votre deck. Combattez stratégiquement pour contrer les attaques de vos ennemis, les terribles « Dominateurs ». Découvrez ce mélange unique entre RPG et deck-building!

◆ Un monde où les âmes peuvent être converties en données…

L’humanité fait face aux conséquences de ses progrès technologiques lorsque les terribles « Dominateurs » apparaissent et menacent des vies humaines.Des unités d’élite formées par les « Soulbearers », des humains nés avec une seconde âme, sont déployées jour et nuit pour lutter contre cette menace.

L’histoire suit les aventures de Yakumo, un Soulbearer sous contrat avec l’ODD (Organisation de Destruction des Dominateurs).

◆ Des combats aussi complexes qu’exaltants et une vraie progression des personnages

Vivez des combats dynamiques en pixel-art avec des animations soignées, et planifiez votre stratégie à chaque tour.Vos ennemis ont tous leurs propres caractéristiques et vous poussent à adapter votre tactique !

Identifiez leurs points faibles et combinez vos Soulbits pour déclencher de puissantes attaques !

Explorez l’environnement urbain et chassez les Dominateurs pour obtenir de nouveaux équipements et devenir le meilleur Soulbearer !

◆ Le portage d’un jeu mobile salué par la critique

Le jeu mobile original, sorti au Japon en janvier 2022, s’est positionné en première place des ventes des RPG et en deuxième place pour l’ensemble des jeux payants sur l’App Store et Google Play, et continue d’être salué par la critique (moyenne de 4,6 sur l’App Store, et de 4,8 sur Google Play en septembre 2022).