Vieille école, nouvelles règles: jeux d’inspiration rétro pour les joueurs modernes avec DYNABLASTER®, ASTROSMASH® et SHARK ! SHARK! ™ qui arrivent sur PC, Xbox et Switch cet été.

Munich, Allemagne – 24 mai 2023 – BBG Entertainment, le développeur de jeux vidéo classiques et nostalgiques comme BOULDER DASH®, est ravi d’annoncer la sortie de trois jeux légendaires réinventés pour les PC et consoles modernes, dans le cadre de sa gamme de jeux Reimagined Summer, offrant du plaisir multiplate-forme pour toute la famille sur les consoles PC, Nintendo Switch et Xbox. La gamme comprend des versions révisées du multijoueur inoubliable DYNABLASTER® ainsi que de classiques récemment acquis Intellivision® 16-BIT SHARK! SHARK!™ et ASTROSMASH®.

« Nous sommes ravis d’offrir cet été un plaisir multijoueur et multiplate-forme unique avec DYNABLASTER®, ASTROSMASH® et SHARK ! SHARK!™ prêt pour la sortie», a déclaré Stephan Berendsen, président de BBG Entertainment. « Nous sommes fiers d’inclure les versions console originales et futures de SHARK ! SHARK!™ et ASTROSMASH® de Intellivision® dans le cadre du portefeuille BBG, et nous avons hâte de redonner vie au divertissement familial classique avec des versions réinventées de certains des jeux les plus populaires jamais créés ! »

Commençant par DYNABLASTER® début juillet, apportant sur nos écrans une version réinventée du jeu inspiré du bombardier de BBG du 2015, chacun des jeux de la gamme BBG Reimagined Summer sera disponible sur Steam (Windows/Mac), Nintendo Switch, Microsoft Xbox, Windows Store et Mac App Store. Plus d’informations concernant la sortie de chaque titre seront révélées dans les semaines à venir.