Lors du Marvelous Games Showcase 2023, de nouveux épisodes de la série Story of Seasons ont été annoncées.

Le premier est un jeu traditionnel dans lequel les joueurs devront s’occuper des animaux, cultiver des plantes et partager les fruits de leur travail avec leurs voisins tout en menant une vie saine. Il a également été annoncé que le titre conserverait les éléments de la série tout en offrant « une expérience agricole divertissante qui touchera plus de joueurs que jamais ».

Le second titre est axé sur le jeu entre amis.

Le segment Story of Seasons du Marvelous Games Showcase 2023 se trouve à 14:52 ci-dessous.