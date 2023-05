Nintendo revient avec une nouvelle mise à jour pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, la version 1.1.2 est désormais disponible.

La société a confirmé que quelques problèmes spécifiques ont été résolus. L’un d’entre eux concerne le son, tandis que l’autre fixe une quête « dans les profondeurs » qui ne fonctionne pas pour certains joueurs.

Les notes de patch officielles complètes pour la mise à jour Zelda : Tears of the Kingdom version 1.1.2 sont les suivantes :

Corrections de bugs audio

Correction d’un problème où le son était joué à un volume extrêmement élevé dans certaines conditions.

Corrections supplémentaires

Correction d’un problème dans la quête principale « Caméra dans les profondeurs « , où les joueurs ne pouvaient pas progresser au-delà d’un certain point. Le téléchargement de la mise à jour permettra aux joueurs de dépasser ce point.

Plusieurs problèmes ont été résolus afin d’améliorer l’expérience de jeu.

Pour l’officieux, plusieurs joueurs indiquent que Nintendo a aussi corrigé le problème de duplication qui avait fait le tour du monde. Gardez cela à l’esprit avant de procéder à la mise à jour.