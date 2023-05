Aujourd’hui, Marvelous a officiellement annoncé le prochain opus de la série Rune Factory, qui s’intitule à juste titre Rune Factory 6. Rune Factory 6 se déroule sur le continent occidental d’Adonea. En dehors de cela, Marvelous reste discret sur le reste des détails.

Ce titre a été techniquement dévoilé lors d’une précédente interview. De plus, lors d’un Nintendo Direct en septembre dernier, Marvelous a laissé entendre qu’un nouveau jeu de la série Rune Factory serait lancé à l’avenir. On peut donc logiquement confirmer que le jeu sortira sur Nintendo Switch, ou sur une éventuelle petite sœur ( 😉 ) Rune Factory : Project Dragon a également été dévoilé aujourd’hui. Pour en savoir plus, cliquez ici.