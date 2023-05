Comme annoncé il y a peu, dès aujourd’hui, l’intégralité des épisodes de Super Mario Advance sont désormais disponibles sur Nintendo Switch via le service Nintendo Switch Online + Pack additionnel:

Super Mario Advance (2001) un portage de Super Mario Bros. 2

(2001) un portage de Super Mario Advance 2 (2001) un portage de Super Mario World

(2001) un portage de Super Mario Advance 3 (2002) un portage de Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Attention, pour rappel, l’accès aux jeux GameBoy Advance n’est disponible que pour les joueurs membres du Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Le pack d’extension comprend également l’accès aux jeux N64, GameBoy Advance, MegaDrive le DLC Happy Home Paradise pour Animal Crossing : New Horizons, le DLC Octo-Expansion de Splatoon 2, et le DLC Booster Course Pack pour Mario Kart 8 Deluxe.

Rappel des jeux disponibles (Gameboy Advance):

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 WarioWare, Inc. : Mega Mini-jeux Kuru Kuru Kururin Mario Kart: Super Circuit Mario & Luigi: Superstar Saga The Legend of Zelda: The Minish Cap Metroid Fusion Super Mario Advance Super Mario World: Super Mario Advance 2 Yoshi’s Island: Super Mario Advance 3

À venir (Gameboy Advance):

Kirby et le Labyrinthe des Miroirs Golden Sun Fire Emblem F-Zero Maximum Velocity