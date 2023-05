Après la pluie, le beau temps ?

En début d’année, nous avons appris que l’E3 était une fois de plus annulé après avoir appris que de nombreux grands noms, dont Nintendo, n’y participeraient pas. C’est une nouvelle décevante pour beaucoup, car Nintendo a toujours organisé un grand direct pour l’événement. L’année dernière, après une annulation similaire de l’E3, nous n’avons jamais eu droit à un véritable Direct, mais seulement à une présentation des partenaires à l’arrache. C’est pourquoi de nombreuses personnes se demandent si Nintendo organisera un direct lors de l’E3 de cette année.

Selon Ethan Gach de Kotaku, Nintendo prévoit d’organiser une « présentation numérique » dans le courant de l’année. Bien que la partie « cette année » soit un peu vague, étant donné la proximité de la saison de l’E3, il semble probable que nous ayons droit à une présentation assez rapidement. Cela pourrait être confirmé par la deuxième partie de son tweet, qui dit s’attendre à d’autres nouvelles de sa part dans les « semaines et mois à venir ». Dans l’ensemble, le timing correspond bien à ce qui serait la saison de l’E3 si elle avait encore lieu, et bien qu’il ne s’agisse pas d’une annonce officielle, la nouvelle provient d’une source tout à fait digne de confiance. Espérons que nous aurons droit à un Direct E3 qui ne sera pas celui de l’E3 !

Attention cependant, il se peut que Nintendo n’annonce rien sur les prochaines semaines. La prochaine présence publique de Nintendo est prévue pour la Gamescom 2023 qui aura lieu à la fin de l’été.

Sources are telling me both PlayStation AND Nintendo will have additional digital showcases this year.

Keep your eyes tuned to this channel and watch the space for more developments in the coming weeks and months… pic.twitter.com/uBF24PjdfM

— AmericanTruckSongs9 (@ethangach) May 28, 2023