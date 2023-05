30 mai 2023 – Devolver Digital, pourvoyeur renommé de jeux indés artisanaux et de chili-dogs pimentés en diable, est particulièrement guilleret au moment d’annoncer le grand retour de sa présentation annuelle pour le 8 juin prochain, à 23h59 heure française, dans le cadre du summergamefest.com. Joueurs et joueuses diverti·es, critiques probablement déçu·es et des récompenses qui nous passent probablement une fois encore sous le nez : le programme s’annonce, comme d’habitude, particulièrement iconoclaste et mordant.

L’édition 2023 de l’événement marketing phare de la planète jeu vidéo promet de nouvelles annonces, des démos jouables et un certain nombre de surprises dont le retour tant attendu, entre reboot et renaissance, de la mascotte la plus stylée du monde… Volvy !

Introduit il y a plus de 30 ans dans son premier jeu solo nommé Field Run, Volvy s’est depuis invité dans plusieurs titres de Devolver comme Hotline Miami, Enter the Gungeon, Gris, My Friend Pedro, Ape Out, Pikuniku ou encore Cult of the Lamb, entre autres noms ronflants qui ont fait la célébrité et la fortune du plus gros des petits éditeurs de jeux vidéo (ou le plus petit des gros éditeurs ? On ne sait plus trop à dire vrai). Pour des générations de joueurs et de joueuses, c’est avec lui que tout a commencé. C’est ZE icône culturelle de l’industrie, plus influente que n’importe quelle Jupiter de la politique ou star de la téléréalité.

Et le 8 juin prochain, à 23h59, Volvy fait son grand retour.