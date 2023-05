La grande mise à jour de la version 3.0.0 de Pokémon Home vient d’être mise en ligne.

Les fans attendaient depuis longtemps la compatibilité entre Pokémon Home et Pokémon Écarlate / Violet, ce que la mise à jour apporte. Les Pokémon peuvent désormais être transférées de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet vers l’application. De plus, certains Pokémon d’autres jeux peuvent être amenés dans la région de Paldea. Le type de Téracristallisation des Pokémon transférés vers Écarlate et Violet depuis d’autres titres sera déterminé par leur(s) type(s) d’origine.

Les fans peuvent profiter de la mise à jour d’aujourd’hui pour bénéficier d’une promotion spéciale. Ceux qui transfèrent pour la première fois une créature de Pokémon Écarlate / Violet vers Pokémon Home pourront obtenir un Poussacha, un Chochodile et un Coiffeton avec des capacités cachées en tant que Cadeaux Mystères dans la version mobile de l’application.

Notez qu’il est possible que vous ne puissiez pas accéder à Pokémon Home immédiatement après la mise à jour. Une maintenance est actuellement en cours, mais une fois qu’elle sera terminée (et cela ne devrait pas tarder), tout devrait être rétabli. Vous trouverez ci-dessous les notes de mise à jour officielles de la version 3.0.0 de Pokémon Home :

Compatibilité avec Pokémon Écarlate et Pokémon Violet

Ajout d’une fonctionnalité permettant aux joueurs de voir les statistiques d’un Pokémon dans les différents jeux auxquels il a participé.

Ajout de défis et d’autocollants

D’autres problèmes ont également été résolus afin de garantir une expérience conviviale.