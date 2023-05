La nouvelle bande-annonce montre comment le jeu combine un style anime à un gameplay de jeu d’action explosif

Paris, le 30 mai 2023 – SQUARE ENIX® a annoncé que Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai sortira au format numérique dans le monde entier le 28 septembre 2023 sur PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S™, Nintendo Switch™ et PC avec Steam® et le Microsoft Store. Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai permet aux joueurs de revivre l’histoire de l’anime DRAGON QUEST The Adventure of Dai dans un action-RPG aux graphismes colorés et au style artistique reprenant celui de l’anime et du manga.

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai permet aux joueurs de s’amuser avec deux modes bien différents : le mode Histoire et le Sanctuaire. Le mode Histoire est une campagne classique alors que le Sanctuaire est un donjon évolutif qui change à chaque partie. Les joueuses et les joueurs devront battre les monstres qui s’y trouvent pour obtenir des récompenses incroyables qui leur permettront de vaincre des adversaires toujours plus puissants qui se terrent dans les étages inférieurs.

Ils pourront aussi récupérer et s’équiper d’accessoires appelés les souvenirs, qui amélioreront les statistiques et les capacités du personnage équipé. De plus, à chaque nouveau souvenir débloqué, ils auront accès à des extraits du manga original. Il est aussi possible d’améliorer ces souvenirs en progressant dans le Sanctuaire et en terminant ces niveaux imprévisibles.

Les joueurs peuvent précommander et préacheter Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai au format numérique pour PS5™, PS4™, Xbox Series X|S™ et PC avec Steam® et le Microsoft Store. Les précommandes pour la version Nintendo Switch™️ seront bientôt disponibles. S’ils précommandent ou préachètent le jeu, ils recevront la tenue spéciale « Héros légendaire » de Dai et le souvenir « Le précepteur du héros ».

L’édition Digital Deluxe permet de télécharger le jeu dans sa version complète, avec les bonus suivants :

Tenue spéciale « Mage légendaire » pour Popp

Tenues spéciales « Prêtresse légendaire » et « Combattante légendaire » pour Maam

Tenues spéciales « Épéiste légendaire » et « Guerrier légendaire » pour Hyunckel