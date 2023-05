San Francisco, Californie – le 30 mai – Une nouvelle campagne sur les réseaux sociaux de Pokémon GO encouragera les dresseurs et dresseuses de tous niveaux à mettre le nez dehors et à jouer cet été afin de profiter des nouveautés du jeu, comme la Master Ball ou les Raids Obscurs. Que l’on soit de retour dans Pokémon GO ou joueur régulier, l’été est la période idéale pour explorer de nouveaux lieux et découvrir tous ensemble les nouvelles fonctionnalités du jeu.

Cette nouvelle campagne se déroulera du 30 mai 9h au 28 juin 18h sur Tiktok, Instagram, Twitter et Facebook au niveau européen. Les joueurs en France, Royaume-Uni, Allemagne et Espagne profiteront notamment des bonus suivants :

Un pack Pokémon GO « Bonus Event » exclusif dans la boutique

Un dirigeable publicitaire dans le jeu, qui délivre des cadeaux et des messages aux joueurs

Des Etudes Ponctuelles régionales exclusives durant la campagne « Old Friends, New Beginnings »

Le pack exclusif de bonus, à récupérer en une seule fois, contient les objets suivants en jeu :

30 Poké Balls

15 Hyper Potions

15 Rappels

1 Module Leurre

De plus, un pack exclusif supplémentaire sera proposé à la vente au prix de 275 PokéPièces :

15 Super Balls

10 Hyper Balls

1 Poffin

2 Œufs Chance

L’Etude Ponctuelle « Old Friends, New Beginnings » offrira quant à elle des récompenses pour le temps passé avec certains des premiers Pokémon partenaires. L’occasion d’améliorer Bulbizarre, Salamèche et Carapuce.