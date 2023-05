Après un gros mois de mai, surtout autour de la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, mais pas que, le mois de juin va proposer d’autres très bons jeux sur notre console hybride !

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en juin 2023, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Loop8: Summer of Gods (8 juin)

Entrez dans la peau de Nini, un adolescent fraîchement débarqué sur Terre arrivant dans la pittoresque ville japonaise d’Ashihara en août 1983. Explorez la ville, liez-vous d’amitié avec ses habitants, et affrontez les Kegal dans des combats au tour par tour dont l’issue dépendra des relations que vous aurez tissées et des décisions que vous aurez prises. Utilisez les connexions spéciales de Nini avec les dieux pour réinitialiser le monde, et chaque boucle permettra à Nini et à ses alliés de revivre le 8e mois jusqu’à ce qu’ils puissent régler le problème, ou que les Kegal ne les battent pour de bon. Il ne reste plus qu’un mois avant la fin du monde, comment passerez-vous chaque jour ?

Etrian Odyssey Origins Collection (1er juin)

Explorez les débuts mémorables d’une franchise légendaire du RPG avec les versions remasterisées de trois aventures intemporelles qui ont vu des générations de joueurs et de joueuses embarquer pour un voyage pavé de découvertes inoubliables, de méticuleuses cartographies de donjons et de savantes constructions de groupes pour l’exploration et le combat tactique ! Incarnez le leader d’une guilde d’aventuriers et partez chasser trésors disparus et secrets oubliés à travers les profondeurs d’un vaste et tentaculaire labyrinthe. Cartographiez votre périple et votre environnement au fil de vos confrontations avec des ennemis de toutes tailles dans des combats au tour par tour, regagnez la ville pour vous reposer, revendez vos trouvailles pour améliorer votre équipement et gérez votre groupe grâce à une large sélection de héros qui vous permettront d’optimiser à votre guise votre équipe jusqu’à trouver la composition qui vous mènera au triomphe !

Des histoires inoubliables : survivez à l’immensité d’une forêt labyrinthique à la frontière d’un paisible hameau dans Etrian Odyssey HD, hissez-vous jusqu’à un château suspendu dans les cieux dans Etrian Odyssey II HD, et mettez le cap sur un paradis littoral à la recherche d’une cité engloutie par les océans dans Etrian Odyssey III HD.

La cartographie via l’écran tactile de la Nintendo Switch : retranscrivez votre progression à travers le Labyrinthe en dessinant les tracés des murs et en plaçant des icônes pour indiquer l’emplacement des ressources et événements de l’histoire

Des graphismes remasterisés, une bande-son elle aussi remasterisée et de nouvelles mécaniques pour améliorer votre expérience de jeu, notamment plusieurs modes de difficulté et de nombreux emplacements de sauvegarde

Un accès facilité au codex monstrueux, au journal de quête et à l’arbre de compétences

Une liberté totale d’optimisation de votre groupe : choisirez-vous la combinaison de classes la plus à-même de vous faire progresser à travers le Labyrinthe, ou celle qui se prête le plus à votre style de jeu ?

Master Detective Archives: RAIN CODE (30 juin)

Kanai Ward, la ville où il pleut sans discontinuer, est en proie à d’innombrables mystères non élucidés. Explorez la ville dans un environnement 3D et trouvez les clés solutions qui permettront de faire éclater la vérité.

Enquêtez aux côtés des Maîtres Détectives. Yuma et Shinigami collaborent avec les Maîtres Détectives de l’Organisation Mondiale des Détectives, un groupe spécialisé dans la résolution d’affaires. Chaque Maître Détective est doté d’un pouvoir surnaturel appelé Aptitude criminalistique. Grâce à ces facultés, ils sont capables de rassembler des faits et des indices hors de portée des personnes ordinaires. Imiter l’apparence et la voix d’autrui avec Déguisement. Détecter les battements cardiaques et les murmures avec Ouïe fine. Être témoin de scènes de crime passées avec Rétrocognition. Yuma peut bénéficier de ces effets lorsque les conditions sont réunies. Utilisez-les pour vous rapprocher de la vérité.

Amaterasu Corporation. Amaterasu Corporation est une corporation tentaculaire qui contrôle Kanai Ward. Pour elle, l’Organisation Mondiale des Détectives est une menace. Fortement impliquée dans les affaires non élucidées, cette société joue de son influence énorme pour fabriquer des faits ou les dissimuler quand ils ne vont pas dans son sens. Elle érige des obstacles pour éviter que la vérité ne soit révélée.

Une nouvelle expérience de résolution de mystères : le Labyrinthe des mystères. À un certain stade de l’enquête, un passage s’ouvrira vers une autre dimension menant à la vérité : celle du Labyrinthe des mystères. À l’intérieur, vous ferez face à divers pièges et énigmes. Progressez dans ce dédale en constante évolution pour venir à bout de l’affaire. Les spectres des mystères essaieront de vous empêcher de découvrir la vérité. Esquivez leurs affirmations et tranchez leurs propos contradictoires à l’aide de la lame solution !

Noob – Les Sans-Factions (29 juin)

Suivez les aventures de Baster le néogicien, de Drek le berserker, de May la cartomancienne et de Logs l’élémentaliste dans leur quête pour le niveau suprême, la classe Légendaire, l’élite des joueurs du MMORPG Horizon ! Il vous faudra affronter des hordes de monstres et parcourir des ondes fantastiques pour tracer votre chemin aux côtés des guildes Noob , Justice, Roxxor ou encore Pro Game Master. En plus des défis rencontrés au sein du RPG Horizon, vous devrez également accomplir des quêtes dans le monde réel, et contrôler les joueurs dans leur vie quotidienne IRL. Arriverez-vous à vous hisser jusqu’au niveau 100 ?

STORY OF SEASONS: A Wonderful Life (27 juin)

Plantez des semences à votre nouvelle ferme dans la ville de la Vallée oubliée. Forgez de précieux souvenirs tandis que vous tissez votre propre récit générationnel mêlant amitié, famille et agriculture. Donnez vie à la terre en cultivant des récoltes et en élevant des animaux, trouvez l’amour auprès de gentils villageois et créez d’inoubliables souvenirs en famille dans ce concept réinventé d’un jeu agricole classique des plus appréciés.

Établissez votre ferme. Menez une vie insouciante à la ferme en cultivant toutes sortes de récoltes et entretenez la terre pour des produits de meilleure qualité. Élevez d’adorables animaux qui récompenseront votre affection en vous donnant des ingrédients bien utiles pour vos recettes, qui pourront servir de cadeaux ou être vendus au meilleur prix dans votre propre boutique. Découvrez de nouveaux animaux, créez des cultures hybrides et construisez des bâtiments améliorables pour vous aider à vivre une vie de rêve dans la Vallée oubliée.

Liez-vous d’amitié avec les habitants de la Vallée oubliée. Découvrez de nouveaux amis parmi les charmants personnages dans la tranquille la Vallée oubliée, et apprenez à les connaître lors d’une série d’événements inédits ! Dans cette communauté soudée, il y a tout un tas de personnalités mémorables comme les espiègles lutins de la natureou le scientifique un peu dérangé répondant au nom de Daryl, qui rendront la Vallée oubliée… inoubliable !

Racontez votre histoire à votre façon. Incarnez un personnage masculin, féminin, ou non-binaire, et personnalisez votre apparence tandis que vous entamez votre nouvelle histoire dans la Vallée oubliée. Peu importe votre choix en jeu, les huit hommes et femmes célibataires seront des candidats romantiques potentiels, pour vous permettre d’être qui vous voulez et de trouver l’amour avec la personne qui vous plaît le plus.

Trouvez l’amour, fondez une famille et créez de précieux souvenirs ensemble. Une fois que vous aurez trouvé votre âme sœur, le moment sera venu de vous installer et de fonder une famille. Regardez votre enfant atteindre l’âge adulte année après année ! Héritera-t-il de votre ferme ? Ou trouvera-t-il sa vocation ailleurs ? Aidez votre famille à prospérer au fil des décennies dans la Vallée oubliée, tout en guidant votre enfant vers l’avenir qui lui conviendra le mieux.

Une vie merveilleuse pour une nouvelle génération ! Revisitez une palpitante histoire ayant déjà conquis bien des cœurs d’une manière totalement inédite, avec des graphismes améliorés, des candidats au mariage supplémentaires, de nouveaux animaux, des événements saisonniers et une grande variété d’améliorations apportées au gameplay. Cette version revisitée de A Wonderful Life transmet toute l’âme et le charme de la version originale aux nouvelles générations et leur apporte l’expérience ultime de l’un des titres les plus appréciés d’une longue série de jeux de ferme.

Crime O’Clock (30 juin)

Prévenez les crimes avant qu’ils ne se produisent ! Bienvenue dans Crime O’Clock ! Enquêtez sur différentes affaires à travers le temps et explorez des cartes évolutives au fil d’une histoire se déroulant dans plusieurs ères. Vos capacités d’observation permettront-elles de résoudre tous les mystères ? Le crime ne dort jamais ! En tant que détective-voyageur dans le temps, votre travail consiste à résoudre des crimes qui n’auraient jamais dû se produire ! Chaque carte comporte plusieurs marqueurs temporels. Vous devrez les explorer et les utiliser pour résoudre des affaires de piratage, de meurtre, de vol, et bien plus encore. Mais un fil conducteur d’événements étranges se développe au fil des siècles…

Quelque chose ou quelqu’un essaie de perturber le temps, trouvez le coupable ! Chaque ère propose une ÉNORME carte zoomable dans laquelle vous devrez effectuer des déductions et rechercher des indices. Mettez en œuvre VOS capacités de déduction pour combiner les pièces manquantes. En résolvant les cas, la carte change et de nouvelles aventures se débloquent. Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’un jeu de point & click ; la seule compétence dont vous aurez besoin : un esprit bien affûté pour déjouer le crime ! Vous n’êtes pas seul dans cette aventure : EVE, une IA avancée, vous prodiguera conseils et outils. Grâce aux systèmes d’EVE, vous disposerez de nouveaux moyens pour trouver des indices et des preuves : séances déductives, mécanismes d’action et puzzles offrent une expérience utilisateur complète. Au cours de votre aventure, EVE fera évoluer ses systèmes, débloquant de nouvelles fonctionnalités…

Au cours de l’enquête, vous explorerez cinq âges différents :

L’Âge de la Vapeur, avec ses automates, ses inventions folles et ses mystères gothiques.

L’Âge d’or, avec ses cristaux magiques et sa civilisation pacifique et utopique.

L’Âge de l’Information, basé sur Milan, en Italie – la ville d’origine des développeurs.

Découvrez certains des bâtiments emblématiques de la ville, tels que le Duomo di Milano, le Castello Sforzesco, la Cène et bien d’autres encore !

L’âge perdu – les sables du temps cachent des mystères et des merveilles technologiques.

L’âge du néon – des lumières brillantes, des entreprises impitoyables et des luttes souterraines – le tout à la fine pointe de la technologie !

Ghost Trick: Détective fantôme (30 juin)

Résolvez le mystère de votre propre meurtre dans ce jeu d’enquête et d’énigmes classique à l’humour loufoque, désormais en HD ! BOUM ! Le fracas d’une détonation retentit à travers la ville plongée dans le noir. Quelqu’un a perdu la vie, mais son histoire ne fait que commencer… Alors que Sissel reprend ses esprits, il se rend compte qu’il est devenu un fantôme et qu’il a perdu tout souvenir de sa vie passée. « Qui suis-je ? Qui m’a tué ? Et pourquoi ? » Sissel ne dispose que de quelques heures pour trouver la réponse à ces questions, avant que le soleil se lève et qu’il ne sombre dans l’oubli. Et pour résoudre son propre meurtre, mieux vaut commencer par le détective qui a peut-être été témoin du crime… Utilisez vos pouvoirs surnaturels pour prendre possession des objets et les manipuler, ou remontez le temps afin d’élucider des énigmes complexes à travers un scénario à l’humour loufoque et aux personnages attachants.

La version HD remastérisée tant attendue de Ghost Trick : Détective fantôme, le jeu d’enquête et d’énigmes classique réalisé par Shu Takumi, créateur de la série des Ace Attorney, bénéficie de graphismes et d’effets sonores améliorés. Profitez des nouvelles musiques du célèbre compositeur des Ace Attorney, Yasumasa Kitagawa, entièrement en harmonie avec les morceaux d’origine, ce qui vous permet de passer des uns aux autres à tout moment au cours de la partie. Découvrez également une nouvelle galerie d’illustrations et de musiques dans cette version ultime du jeu classique d’enquête et d’énigmes !

Dordogne (13 juin)

Plongez au cœur d’une expérience narrative unique, tout au long d’un parcours initiatique vibrant qui éveillera vos sens et vous fera renouer avec vos émotions enfouies. Incarnez Mimi, et lancez-vous dans l’exploration des précieux moments de votre enfance et des souvenirs partagés avec votre défunte grand-mère. Confrontez vos choix d’adultes à vos doux rêves d’enfants et levez le voile sur des secrets de famille oubliés. Parcourez les paysages aux milles couleurs estivales de la Dordogne, au cœur de décors somptueux en aquarelle peints à la main. Au cours de votre voyage, remémorez-vous les instants, les panoramas, les senteurs, les sons et les sensations… autant de souvenirs que vous conterez dans votre journal – la collection des mémoires du passé familial de Mimi, un recueil unique à votre expérience et le reflet nostalgique et touchant de votre aventure.

Raiden III x MIKADO MANIAX (9 juin)

Envolez-vous plus haut que jamais dans Raiden III x MIKADO MANIAX, un volet électrisant de la série classique de jeux d’arcade shoot’em up ! Personnalisez la musique, le fond d’écran, le mode de jeu et plus encore avant de vous lancer dans des actions aériennes explosives ! Accrochez-vous pour un décollage immédiat : Raiden III x MIKADO MANIAX arrive sur la scène ! Cette version améliorée de Raiden III débarque sur Nintendo Switch™ avec un tout nouveau look haute résolution. Choisissez le mode de jeu, le fond d’écran, la musique de fond et plus encore avant de viser les sommets du classement mondial. Avec tout un arsenal d’options de personnalisation et de fonctionnalités, ce titre sensationnel continue de propulser Raiden dans le présent !

MotoGP™23 (8 juin)

Ouvrez les gaz, dépassez vos rivaux et terminez premier : ne rêvez plus d’être le nouveau champion, devenez-le avec MotoGP™23, l’opus le plus abouti de l’histoire de la série ! Participez aux trois catégories officielles, à savoir MotoGP™, Moto2™ et Moto3™. Enfilez les gants de vos pilotes préférés et vivez toute l’intensité de la saison 2023.

Lancez-vous à la chasse aux records : faites vos débuts en Moto3™ et, suivant vos résultats, montez aux classements pour atteindre les catégories supérieures. Dans l’univers du sport mécanique, chaque décision compte ! Imprimez la tendance de chaque saison en planifiant votre carrière à votre gré. Développez votre moto pour en améliorer les performances et tenir vos plus grands rivaux à distance, méritez votre place dans l’équipe officielle en surpassant le pilote principal ou passez chez la concurrence pour montrer que ce qui fait la différence, ce n’est pas la moto, mais le pilote ! Connectez-vous sur les réseaux sociaux en cours de partie pour nouer des relations avec des équipes et d’autres pilotes, mais restez sur vos gardes, car toute rivalité amicale initiée dans la communauté se prolongera sur la piste.

La fonctionnalité la plus réclamée arrive enfin en jeu : la météo dynamique va rendre les courses encore plus réalistes, mais aussi plus imprévisibles.

Découvrez le nouveau système neural d’assistance qui exploite l’intelligence artificielle pour intervenir aux moments cruciaux de votre course. Vous profiterez ainsi d’une expérience personnalisée et garderez le contrôle total de votre moto. Vous voulez avoir toutes les cartes en main pour attaquer au mieux la saison 2023 ? Allez faire un tour du côté de la MotoGP™ Academy et perfectionnez votre maîtrise grâce à des entraînements ciblés pour chaque circuit.

Avec des autocollants, un casque et un numéro, vous pouvez personnaliser votre expérience MotoGP™. Pour vous y aider, vous trouverez quatre éditeurs graphiques principaux. Affichez votre style et faites-vous remarquer en franchissant la ligne d’arrivée !

We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie (2 juin)

Le Roi du Cosmos a un jour détruit par accident toutes les étoiles de l’univers. Il a envoyé son fils, le Prince, sur Terre, et lui a ordonné de créer un énorme katamari. Le Prince a roulé le katamari et a fait grossir le katamari de plus en plus, pour enrouler tout ce qui existe sur Terre. Le katamari qu’il a créé a flotté dans l’espace, étincelant, et a redonné vie au ciel étoilé jusqu’alors perdu. Avec le retour du ciel étoilé, les fans du Roi sont devenus de plus en plus nombreux à travers le monde. Le Roi voulait exaucer les souhaits de tous ses fans pour récompenser son succès, et le Prince a continué à rouler le katamari pour réaliser les vœux de tout le monde.

Pendant sa jeunesse, le Roi a reçu une éducation sévère de la part de son père, le grand Roi. De nouveaux défis ont été ajoutés où vous pouvez enrouler en incarnant le Roi dans sa jeunesse ! Enroulez pendant les jours d’étude approfondie et d’entraînement intensif au cours de cinq défis inédits ! Le jeune Roi sera-t-il capable de relever ces défis ardus ? De plus, un mode selfie a été ajouté, permettant au Prince et à ses cousins de prendre rapidement des photos tout en enroulant à travers les niveaux !

Roulez le katamari, enroulez des objets, et agrandissez le katamari. Vous pouvez tout enrouler, des trombones et en-cas dans la maison, aux poteaux téléphoniques et bâtiments en ville, en passant même par les êtres vivants comme les gens et les animaux. Une fois le katamari complété, il se transformera en étoile qui rejoindra le ciel. Vous pouvez enrouler n’importe quoi de plus grand que la taille actuelle de votre katamari ; il vous faut donc réfléchir à l’avance à l’ordre dans lequel vous enroulerez les choses à travers le niveau !

BIRDIE WING -Golf Girls’ Story- (15 juin)

Faites un partie golf sur Nintendo Switch™ avec Eve et Aoi et tous amis, dans des graphismes magnifiques ! Le jeu propose au choix un mode histoire qui reprend des épisodes de la série, ou un mode libre. Il est compatible avec les commandes d’inclinaison des Joy-Con™. Amusez-vous dans des parcours de minigolf. Découvrez le monde de BIRDIE WING plus en profondeur en jouant avec le système mental.

Super Mega Baseball 4 (2 juin)

Enfilez votre gant et prenez votre batte, l’heure est venue d’affronter les plus grands dans Super Mega Baseball™ 4, le terrain de jeu des légendes. Plus de 200 versions d’anciens pros très populaires comme Vladimir Guerrero, Johnny Damon, Ozzie Smith et Jason Giambi vous attendent sur le terrain et rejoignent la sélection des Super Mega League All-Stars. Le style arcade et immersif typique de la série est de retour, pour le plus grand plaisir de tous les fans de baseball. En outre, ce nouveau titre bénéficie de la présentation la plus Mega à ce jour grâce à des graphismes éclatants pour les animations, les personnages et les stades, mais aussi à une qualité sonore cristalline, du banc de touche aux gradins. À la demande de la communauté, Super Mega Baseball 4 intègre de nouvelles fonctionnalités très attendues par les fans pour ajouter une nouvelle profondeur au jeu, en particulier un système d’attribut amélioré sous la forme de l’Esprit d’équipe (Team Chemistry), la Shuffle Draft et 6 nouveaux stades. Afin de développer et de renforcer la communauté, le multijoueur en Cross-Play inclut désormais le matchmaking sur consoles de générations différentes en mode Pennant Race et dans les Ligues en ligne afin de permettre à tous et à toutes de jouer avec des amis en ligne sur un maximum de systèmes.

Harmony: The Fall of Reverie (22 juin)

Le destin de l’humanité est en jeu. Utilisez votre don de clairvoyance pour consulter l’avenir et empêcher l’apocalypse qui menace l’équilibre entre votre monde et celui des divinités. Dans un futur proche… Polly revient dans sa ville natale après plusieurs années passées à l’étranger, dans l’espoir de retrouver sa mère disparue. Elle s’aperçoit rapidement que tout a changé : une mégacorporation appelée MK utilise son influence pour contrôler la population, et toute la communauté est en danger. Polly ne tarde pas à découvrir qu’elle dispose d’un don de clairvoyance qui la lie à Rêverie, le monde régi par les Aspirations de l’humanité : Gloire, Félicité, Pouvoir, Chaos, Lien et Vérité. Dans ce monde, Polly devient Harmonie, une déesse dotée du pouvoir de choisir l’Aspiration qui devra régner sur Rêverie et rétablir le fragile équilibre entre le monde des divinités et le nôtre. Le destin de l’humanité est en jeu. À quelle destinée aspirez-vous ?

Picontier (29 juin)

« Picontier » est un « slow life RPG » qui se dénoue et révèle des rebondissements surprenants. Le héros se réveille d’un long sommeil pour découvrir que l’apparence de l’île est très différente de ses souvenirs. Commencez votre vie dans la ville de Magmail, au centre de l’île, et faites votre chemin avec l’aide du personnage AI « Aila ». Dans votre vie sur l’île, vous pouvez fabriquer des objets et des armes ; vous pouvez également pêcher dans la mer et cultiver dans le ranch. Utilisez les objets et les armes nouvellement créés pour interagir avec les habitants de l’île. Au fur et à mesure que vous apprendrez à vous connaître, les conversations changeront et vous recevrez des recettes d’artisanat. Des matériaux sont nécessaires pour l’artisanat, et ils sont collectés à la fois dans et hors de la ville. Les monstres qui apparaissent sur le terrain changent entre le jour et la nuit, alors vérifiez les recettes pour ce que vous voulez fabriquer et trouvez les monstres adéquats pour le travail. En avançant dans la quête principale, l’histoire de l’île entière progressera et évoluera. Vous en apprendrez plus sur la mystérieuse substance « Piconium », qui n’existe que sur cette île, et sur l’étrange « brouillard noir » qui détient la clé de l' »incident » – y compris la mystérieuse disparition du professeur Jeda après le réveil de notre héros. Vivez une histoire merveilleuse sur une île mystérieuse, où des choses magiques se produisent !

Valthirian Arc: Hero School Story 2 (22 juin)

Certains héros ne naissent pas, mais sortent de la meilleure école de héros : la tienne. Crée et gère ta propre académie de héros dans ce jeu mêlant RPG et simulation ! Occupe-toi d’un groupe unique d’élèves toujours plus nombreux et participe à des combats stratégiques au tour par tour au cours d’une histoire sur plus de dix ans.

Inner Ashes (30 juin)

Inner Ashes est une aventure narrative à la première personne. Grâce à une histoire émotionnelle entre un père et sa fille et des scénarios oniriques, le joueur découvrira comment la maladie d’Alzheimer affecte une personne et ses souvenirs. Notre personnage principal, Henry, doit entreprendre un voyage introspectif à travers deux réalités différentes pour se rappeler pourquoi lui et sa seule fille, Enid, se sont éloignés depuis si longtemps. Explorez son esprit : Voyagez dans le subconscient d’Henry, capturé à travers différentes îles oniriques qui représentent différents symptômes de l’Alzheimer et débloquez ses souvenirs en résolvant des puzzles. Dévoilez son histoire : Découvrez ce qui s’est passé entre Henry et Enid pour révéler leur passé. Comprendre sa maladie : Entrez dans la peau d’un malade d’Alzheimer et faites face aux difficultés de sa vie quotidienne.

RayStorm X RayCrisis HD Collection (30 juin)

Dans RayStorm, dans un univers parallèle à celui du premier RayForce, la Terre et l’humanité ont suffisamment prospéré pour développer des colonies spatiales jusqu’au bras d’Orion. Pour maintenir la sécurité, la Terre impose la loi martiale, mais une fédération de colonies dirigée par la colonie de Secilia renverse le gouvernement de la Terre et prévoit d’anéantir la planète et tous ses habitants. Pour la contrer, la Terre envoie un chasseur secrètement développé, portant le nom de code R-Gray, dans l’espoir de pénétrer dans l’atmosphère sécilienne et de détruire la base d’opérations de Secilia, le Juda Central System. RayCrisis se déroule dans le cyberespace et marque un changement de style par rapport au reste de la série. Préquelle de RayForce, il détaille les événements au cours desquels le superordinateur appelé Con-Human a acquis la sensibilité et s’est rebellé contre ses créateurs humains. Tandis que la Terre est démolie pour devenir la nouvelle forme corporelle de Con-Human, un méca-neurologue lance un assaut désespéré pour pénétrer dans le noyau virtuel du superordinateur et mettre fin à sa folie. C’est à toi de piloter les virus Waverider et d’empêcher l’IA malveillante de provoquer davantage de chaos. Même s’il est peut-être trop tard, tu dois t’assurer que plus aucune vie ne soit perdue dans le monde réel en arrêtant Con-Human dans le monde numérique.

SOULVARS (26 juin)

SOULVARS offre son propre système de deck-building basé sur les Soulbits. Combinez les Soulbits pour lancer plus de 100 techniques spectaculaires, et utilisez des Pouvoirs pour gérer votre deck. Combattez stratégiquement pour contrer les attaques de vos ennemis, les terribles « Dominateurs ». Découvrez ce mélange unique entre RPG et deck-building !

L’humanité fait face aux conséquences de ses progrès technologiques lorsque les terribles « Dominateurs » apparaissent et menacent des vies humaines. Des unités d’élite formées par les « Soulbearers », des humains nés avec une seconde âme, sont déployées jour et nuit pour lutter contre cette menace. L’histoire suit les aventures de Yakumo, un Soulbearer sous contrat avec l’ODD (Organisation de Destruction des Dominateurs).

Vivez des combats dynamiques en pixel art avec des animations soignées, et planifiez votre stratégie à chaque tour. Vos ennemis ont tous leurs propres caractéristiques et vous poussent à adapter votre tactique ! Identifiez leurs points faibles et combinez vos Soulbits pour déclencher de puissantes attaques ! Explorez l’environnement urbain et chassez les Dominateurs pour obtenir de nouveaux équipements et devenir le meilleur Soulbearer !

La version Nintendo Switch™ offre une interface horizontale améliorée et des contrôles intuitifs à la manette. Profitez sur grand écran d’une expérience encore plus dynamique que l’originale !

Killer Frequency (1er juin)

Nous sommes en 1987 et l’horloge sonne minuit dans la petite ville de Gallows Creek, aux États-Unis. Forrest Nash, DJ d’une radio de grande ville, est en direct à l’antenne pour une soirée qui s’annonce très longue… Dans cette comédie d’horreur, vos interlocuteurs téléphoniques sont les cibles d’un mystérieux tueur, et vous devez résoudre des énigmes pour les protéger d’un destin funeste. Quand chaque appel est une question de vie ou de mort, parviendrez-vous à sauver les habitants de Gallows Creek ?

• Narration hors norme à la première personne : campez le rôle d’un animateur de talk-show radio nocturne. En proie à un passé douloureux, vous venez d’arriver en ville. Le chef de la police est mort… alors les habitants se tournent vers vous pour obtenir de l’aide, car apparemment vous, Forest Nash, êtes la seule personne à pouvoir faire fonctionner une ligne téléphonique.

• Prise de décision en temps réel et énigmes : utilisez des dialogues ramifiés pour interagir avec une variété de personnalités excentriques, dont des victimes potentielles et d’éventuels suspects. Explorez votre environnement, rassemblez des indices, prenez des décisions, résolvez des énigmes et essayez d’aider chacun de vos interlocuteurs à survivre à la nuit.

• Ambiance Retro Slasher : voyagez dans le passé pour revenir en 1987 avec ce jeu de réflexion qui évoque sans équivoque les bons vieux slashers d’antan ! Explorez une station de radio fourmillant de détails authentiques, et interagissez avec des dizaines d’objets soumis aux lois de la physique, et tout droit sortis d’une époque révolue, notamment un magnétophone et un tourne-disque en état de marche. Avec un casting entièrement vocal et une superbe bande originale inspirée des années 80, des classiques du rock à la synthwave !

Railway Empire 2 (22 juin)

Montez à bord du train express vers la richesse dans Railway Empire 2 ! Incarnez un entrepreneur astucieux, prenez le contrôle d’une petite entreprise ferroviaire au début des années 1800 et faites de vos locomotives les moteurs de l’économie. Faites de votre entreprise la plus grande entreprise ferroviaire du continent et devancez vos concurrents en reliant villes et entreprises par un réseau de lignes ferroviaires, de ponts et de tunnels. 60 locomotives célèbres sont à votre disposition. Elles tirent des wagons de fret et de passagers et inaugurent une ère d’une importance historique pendant la révolution industrielle.

Railway Empire 2 propose des cartes plus grandes, plus détaillées et plus vivantes que jamais. Les États-Unis et l’Europe continentale sont reproduits dans deux cartes immenses, et des cartes plus détaillées se concentrent sur des régions spécifiques de chaque continent. L’amélioration de la construction des voies permet de se concentrer sur les décisions à prendre pour stimuler l’économie et favoriser la croissance des villes. Les signaux sont placés automatiquement, les ponts peuvent contenir jusqu’à 4 voies et les gares extensibles peuvent avoir jusqu’à 8 voies.

Choisissez parmi 6 personnages qui dirigera votre entreprise ferroviaire, chacun ayant ses propres forces et faiblesses. Jouez aux 5 campagnes ou à l’un des 14 scénarios si vous aimez le défi. Choisissez la difficulté dans le mode Jeu libre personnalisable ou construisez le réseau ferroviaire parfait en mode Construction. Affrontez la concurrence avec vos amis en multijoueur coop. Vous pouvez même monter à bord de l’un de vos trains et admirer le paysage qui défile tandis que le cheval de fer accélère.

AEW: Fight Forever (27 juin)

Développé par YUKE’s Co, Ltd., créateurs de nombreux jeux de catch vendus à plusieurs millions d’exemplaires, AEW: Fight Forever associe le feeling à l’ancienne des jeux de catch arcade aux attaques en tandem et autres coups de grâce novateurs qui ont fait la réputation de l’All Elite Wrestling. Omniprésente sur les réseaux TNT et TBS qui diffusent chaque semaine les émissions Rampage et Dynamite, l’AEW regroupe quelques-uns des plus grands noms du ring ainsi que nombreux nouveaux catcheurs capables de prouesses acrobatiques. AEW: Fight Forever rassemble en un seul jeu toute l’élite de ce roster ! Le catch coopératif en ligne prend une dimension nouvelle dans Fight Forever avec des matchs en tag team comprenant des manœuvres par équipes réalisables à l’aide de commandes simples. À cela s’ajoutent un mode Carrière approfondi, de nombreuses options de personnalisation des catcheurs, les arènes phares de l’AEW, divers modes de jeu et types de matchs, y compris les bons vieux matchs hardcore sans disqualification !

Everdream Valley (juin 2023)

L’école est finie et vous passez les vacances dans la Vallée des rêves éternels, dans la ferme pittoresque de vos grands-parents. Nature, aventure et magie sont au programme. Replongez dans cette tendre période innocente qu’est l’enfance. Cette petite propriété a bien besoin d’un coup de main. Développez votre potager et votre verger et élevez de nombreux animaux. Protégez vos cultures, rendez vos animaux heureux et rassemblez des ressources pour réparer et étendre votre ferme. Explorez le vaste monde et découvrez la raison de vos rêves magiques. La Vallée des rêves éternels est un lieu paisible où les animaux prospèrent. Cochons, vaches, poulets, canards, chèvres, alpagas, chevaux, moutons, abeilles, sangliers, pies, castors, bisons, oies, cerfs, grenouilles, coléoptères, papillons, libellules, loups, souris, escargots, limaces, poissons et bien d’autres encore ! Chaque animal a un influence particulière sur votre ferme. Vous pouvez compter sur votre chien. Choisissez parmi 10 races différentes et entraînez votre animal pour qu’il vous aide à élever et surveiller vos bêtes ainsi qu’à trouver des trésors. Il y a également un chat. Ce dernier vous rendra peut-être quelques services si vous parvenez à l’apprivoiser. La nuit, la magie de la vallée s’éveille et vos rêves vous permettent de devenir l’un des nombreux animaux de la ferme à travers des mini-jeux uniques. Certains de ces jeux vous réservent une récompense et d’autres impactent votre ferme au lever du jour. En plus de la vie à la ferme, il y a tant d’autres choses à faire ! Dormez à la belle étoile, construisez une cabane dans les arbres, attrapez des insectes, pêchez, achetez de nouveaux habits, cuisinez, prenez des photos, fabriquez des meubles et partez à la chasse au trésor. Chaque aventure a quelque chose à vous apporter.