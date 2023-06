Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 1er juin 2023 : Fireshine Games, Team17 Digital et Just For Games sont ravis d’annoncer la sortie ce jour du jeu d’aventure-slasher façon comédie noire des années ’80 Killer Frequency en édition physique sur Nintendo Switch, Xbox One / Series X, PlayStation 4 et PlayStation 5.

Situé dans une ville du Midwest américain, Killer Frequency suit Forrest Nash, un DJ désabusé et présentateur de l’émission nocturne « The Scream », alors qu’il tente d’aider les auditeurs et les appelants traqués par un mystérieux tueur masqué.

Caractéristiques principales : Restez à l’antenne : Prenez le contrôle du standard téléphonique et explorez un authentique studio de radio des années 1980 en guidant le destin de vos auditeurs nocturnes traqués par un mystérieux tueur.

Arrêtez le massacre : Prenez les appels de victimes potentielles tout en rassemblant des indices, en prenant des décisions et en résolvant des énigmes satisfaisantes qui pourraient aider chaque auditeur à rester en vie jusqu’au bout de la nuit.

Démasquez le tueur : interagissez avec une variété de personnalités hautes en couleur, y compris les appelants, les suspects potentiels et un producteur charismatique, tout en vous accompagnant sur un juke-box de chansons inspirées des années 1980.

Tous peuvent vivre ou mourir : Choisissez parmi une variété d’options de conversation pour interagir avec les appelants – allez-vous les guider vers la sécurité ou diffuser leurs derniers instants en direct à l’antenne ?