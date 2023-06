Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

AEW: Fight Forever – 11.0GB

Grisaia Phantom Trigger 5.5 to 08 – 7.0GB

Everybody 1-2-Switch – 3.3GB

Charade Maniacs – 2.8GB

Pandemic 1993 – 2.3GB

Pretty Princess Magical Garden Island – 1.2GB

Stay Out of the House – 889MB

Princess Closet: Fashion and Love Will Change Me – 859MB

Sqroma – 849MB

Sakura Dungeon – 682MB

Bleak Sword DX – 520MB

Summer Daze: Tilly’s Tale – 498MB

Dreamy Trail – 488MB

ProtoCorgi – 330MB

Quick Race – 278MB

Unimime – Unicycle Madness – 210MB

Reasoning of Courage Nori 3 Balanced Diet – 194MB

Super Drunken Guy – 129MB

Talk to Strangers – 122MB

Cubic Figures 2 – 118MB

Alice Sisters – 60MB

Cat Souls – 57MB

Brave Soldier – Invasion of Cyborgs – 44MB

Dogotchi: Virtual Pet – 29MB