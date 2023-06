Aspyr a annoncé l’annulation du DLC Restored Content de Star Wars : Knights of the Old Republic II sur Nintendo Switch.

Ce DLC aurait proposé du nouveau contenu, notamment une mission avec le compagnon droïde HK-47, une fin remaniée, de nouveaux dialogues et interactions au sein de votre équipage, ainsi que de nouvelles quêtes et missions de combat disséminées dans le monde. Ces éléments auraient été restaurés par rapport à ce qui avait été supprimé lors de la sortie initiale du jeu en 2004. Il était également prévu que le DLC soit entièrement gratuit. Aux dernières nouvelles, le DLC était prévu pour le troisième trimestre 2022. Cette échéance s’est écoulée sans aucune nouvelle. Aspyr a finalement annoncé l’annulation.

En raison du peu d’informations sur la raison pour laquelle le DLC a été officiellement annulé, certaines spéculations et théories de fans ont vu le jour. C’est pourquoi l’un des créateurs du Restored Content (mod PC à la base) a décidé de s’exprimer sur Reddit à ce sujet et de démentir certaines théories, en particulier celle selon laquelle les hauts responsables ne veulent pas donner de crédit aux moddeurs. Le moddeur zbyl2 a déclaré que cette rumeur était 100 % fausse. En fait, zbyl2 affirme que c’est exactement le contraire qui s’est produit. Il a déclaré que « Aspyr a été très agréable à travailler et a proposé de créditer toute l’équipe bien avant que je ne le demande ».

L’annonce officielle :

Nous tenons à remercier la communauté KOTOR pour son immense passion et son soutien à la série Star Wars : Knights of the Old Republic. Cette passion nous a permis de porter cette série intemporelle sur la Nintendo Switch, et nous lui en sommes éternellement reconnaissants. Malheureusement, nous annonçons aujourd’hui que le DLC Restored Content pour la version Nintendo Switch de Star Wars : Knights of the Old Republic II – The Sith Lords ne sera pas disponible. Nous aimerions remercier tout le monde pour son soutien continu en offrant une clé de jeu vidéo gratuite aux joueurs qui ont acheté Star Wars : Knights of the Old Republic II – The Sith Lords sur Nintendo Switch avant cette annonce.

Les fans peuvent réclamer n’importe quelle version jeu Star Wars sur Nintendo Switch d’Aspyr s’ils ont acheté Star Wars : Knights of the Old Republic II sur Nintendo Switch avant cette annonce. Ils peuvent également choisir de réclamer un code Steam pour ce titre à la place.