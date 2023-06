Les dataminers de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ont réussi à trouver des tissus de paravoile inutilisés dans le jeu. Sur la base de cette découverte, les spéculations vont bon train sur le fait que Nintendo pourrait éventuellement sortir deux nouveaux amiibo.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom propose une tonne de tissus différents que les joueurs peuvent utiliser pour personnaliser la paravoile de Link. La plupart peuvent être obtenus en jouant normalement, mais certains sont débloqués en utilisant certains amiibo.

Les tissus inutilisés en question sont la princesse Zelda et le roi Gerudo. Pour l’instant, les joueurs n’ont aucun moyen de mettre la main dessus. Mais il est intéressant de noter que les tissus sont liés aux amiibo ID 1049 et 1050. Le nouvel amiibo Link pour Tears of the Kingdom porte l’ID 1048, ce qui signifie que de nouvelles figurines Zelda et Ganondorf pourraient voir le jour à l’avenir.

Vous pouvez voir les tissus de la princesse Zelda et du roi Gerudo pour Zelda : Tears of the Kingdom dans la vidéo ci-dessous.