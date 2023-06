Aujourd’hui, au cours d’une table ronde des développeurs, Ryozo Tsujimoto (producteur de la saga Monster hunter), Yasunori Ichinose (Directeur de Monster Hunter: Rise) et Yoshitake Suzuki (directeur de MHR: Sunbreak) sont revenus sur la conception et l’accompagnement de ce hit et de son extension massive ces dernières années. Ils ont aussi profité de l’occasion pour détailler la dernière mise à jour gratuite bonus du titre, attendue pour le 8 juin 2023.

La mise à jour gratuite bonus comprend le dernier monstre de Sunbreak, le Malzeno Primordial, un certain nombre de modifications dans les augmentations d’armure et les décorations, ainsi que de nouvelles quêtes Evénement prévue jusqu’au 27 juillet. Tout le contenu des mises à jour gratuites 4, 5 et bonus sera disponible en une seule fois sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation®5 et PlayStation®4, le 24 août 2023.

L’histoire de Monster Hunter Rise: Sunbreak devait à l’origine se terminer par l’affrontement entre les forces de Kamura et celles d’Amatsu dans la mise à jour gratuite 5 proposée en avril dernier. Mais les joueurs pourront dans quelques heures bénéficier de cette nouvelle update bonus qui met un terme à l’affrontement séculaire entre le Dragon ancien Malzeno et le Royaume. À partir du rang Maître 10, il sera possible aux Chasseurs de monstres de tous horizons de se frotter au Malzeno Primordial qui possède de nouvelles attaques et de nouveaux mouvements dont ils devront particulièrement se méfier. Ceux qui vaincront la bête, récupèreront des pièces pour confectionner une nouvelle armure et des armes uniques.

Des quêtes Evénement proposant de plus grands défis et des récompenses encore plus intéressantes continueront d’être lancées jusqu’au 27 juillet. Bien qu’aucun nouveau DLC payant ne soit prévu avec la mise à jour gratuite, les DLC existants sont regroupés dans de nouveaux ensembles thématiques proposés à prix préférentiels.

Le Digital Event a aussi proposé une table ronde de développeurs revenant sur presque deux ans de création de contenus additionnels pour Monster Hunter Rise et son extension Sunbreak. Ryozo Tsujimoto et Yasunori Suzuki ont été rejoints par le directeur de MH: Rise, Yasunori Ichinose, pour discuter d’un large éventail de sujets, notamment de l’impact des retours des joueurs sur l’évolution du développement, de leurs personnages préférés et de leurs remerciements aux fans qui les ont incités à s’efforcer constamment de créer de nouvelles expériences passionnantes pour Monster Hunter.

Monster Hunter fêtera son 20e anniversaire l’année prochaine, et toute l’équipe se réjouit de l’avenir prometteur de la série.

Parés à affronter l’ultime combat ?