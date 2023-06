Hello Goodboy est un jeu qui parle de ce sujet aussi terrifiant que terrible qu’est la mort. Il nous fait directement penser à l’émouvant Spiritfarer de Thunder Lotus Games, que ce soit par son esthétique et sa volonté de faire un récit non-linéaire. Le jeu est développé par Rolling Glory Jane, un studio indonésien que nous avons déjà vu sur Switch avec What Comes After. Le jeu est édité par les américains de Freedom Games et est disponible depuis le 25 mai 2023 sur la Nintendo Switch au prix de quinze euros sur l’eShop.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un bon niveau en anglais est nécessaire pour jouer à Hello Goodboy.

You say hello, and I say goodbye

Hello Goodboy nous met dans la peau d’Iko, un petit garçon qui vient d’arriver dans un endroit étrange, – l’après-vie –, sans aucun souvenir de sa vie passée. Il est heureusement guidé par Coco, un chien qui nous rappelle étrangement quelque chose.

Le gameplay est assez complexe à expliquer parce qu’il n’y en a pas vraiment. Nous suivons une histoire non-linéaire où nous allons dans des lieux symbolisés par des saisons qui tenteront d’en dire un peu plus sur nous et notre ancienne vie.

Si le jeu aurait pu être très bon, à vrai dire, nous ne savons pas complètement à qui s’adresse Hello Goodboy. Le jeu est beaucoup trop simple pour un adulte. Les seuls moments « d’action » sont assez pauvres, et nous nous ennuyons lors des jeux qui nous demandent de résoudre des puzzles de douze pièces ou bien de taper à coup de marteau pour réparer des panneaux indicatifs.

En revanche, le jeu ne semble pas non plus adapté aux enfants, avec de longs pavés de dialogue qui sont parfois très accessibles pour un enfant où Coco nous explicite son propos (très ennuyeux pour les adultes), mais avec des pavés de dialogue que l’enfant qui fatiguera l’enfant. Nous ne savons pas quel est le public cible de ce jeu, et nous sommes un peu perturbés par l’expérience que nous propose le studio de Rolling Glory Jane.

Le jeu a pourtant de très belles qualités, et nous pensons notamment à sa douceur et son infime bienveillance. Hello Goodboy est un jeu qui nous essaie, malgré sa thématique très dure, de nous réconforter et de nous faire sentir bien. C’est un jeu avec un propos profond, même si celui-ci n’est pas du tout subtil.

Le jeu se démarque aussi par sa direction artistique. Les graphismes et les dessins sont vraiment jolis. Ils nous placent dans un univers enfantin et nous avons apprécié nous déplacer dans ses magnifiques décors. Le personnage principal, comme tous ceux que nous rencontrons, sont très bien réalisés.

La bande-son est aussi réussie. Elle nous fait penser à l’incroyable bande-son de Max LL pour Spiritfarer. Elle nous emporte dans des beaux moments de poésie, particulièrement avec sa chanson de fin.

C’est vraiment dommage que toutes ces qualités soient sous-exploitées par un jeu sans gameplay aux dialogues soit trop explicatifs soit trop longs (selon le point de vue) et à l’histoire peu subtile.

La durée de vie est, elle aussi, assez faible par rapport au prix affiché. Même si nous ne faisons que la moitié du contenu lors de notre première partie, nous terminons l’aventure en deux – trois heures, ce qui semble, pour quinze euros, un peu excessif.

Le jeu n’est pas traduit en français. Le vocabulaire parfois assez poussé laissera beaucoup de joueurs non-anglophones de côté. Les enfants eux aussi ne pourront pas profiter de Hello Goodboy.

Conclusion 5.5 /10 Hello Goodboy est une belle aventure, avec de magnifiques graphismes et une très belle bande-son, mais pour qui est fait ce jeu ? Le gameplay est bien trop simple et les dialogues trop explicatifs pour un adulte alors qu’il y a bien trop de texte pour un enfant et que le jeu n’est même pas traduit en français. C’est dommage, car Hello Goodbye est rempli de belles intentions. LES PLUS Une belle aventure pleine de douceur et bienveillance

