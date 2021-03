What comes after (Nintendo Switch) – Le test

What Comes After

What Comes After est un petit jeu qui nous emporte dans une aventure toute simple, mais pleine d’espoir. Développé par les créateurs de Coffee Talk, en collaboration avec Rolling Glory Jam, le créateur de Rage in Peace, What Comes After nous promet une histoire pleine d’émotions.

What Comes After une histoire réconfortante

Le jeu se présente comme une histoire interactive. Ici pas de choix qui influenceront l’histoire, le jeu se présente plus comme une découverte curieuse du parcours de vie des passagers du train. Mais reprenons l’histoire du début.

Vous incarnez Vivi une jeune femme qui prend le train après sa dernière journée de travail de la semaine. Elle arrive de justesse à se glisser dans le dernier train et épuisée après sa journée de travail, elle s’endort. Lorsqu’elle se réveille, le train semble tout à fait normal, mais les passagers qui s’y trouvent sont tous des fantômes ! Vivi va alors partir à la recherche d’une personne vivante.

Elle tombe alors sur le contrôleur qui va lui expliquer qu’elle est ici par erreur, mais que le train ne peut pas faire demi-tour. En effet, ce train amène les âmes vers « ce qui se passe après la mort ». Vous n’aurez pas d’information plus exacte concernant la destination finale du train puisque vous y êtes par erreur. Le contrôleur vous propose néanmoins d’aller discuter avec les passagers pour vous faire patienter jusqu’au retour du train dans le monde des vivants. C’est là le but du jeu !

Vous allez, grâce à votre personnage, découvrir une partie de la vie de chacun des passagers qu’elle soit belle, triste ou encore regrettée par le passager. Vous allez donc passer de passager en passager et petit à petit voir la vie sous un autre angle jusqu’à trouver le passager qui a besoin de votre aide, car il n’a pas pu finir quelque chose avant de mourir.

On pourrait penser que le jeu est ennuyeux, mais chaque personnage a une histoire touchante qui saura vous faire vous-même réfléchir ou vous toucher.

Gameplay, musique et réalisation artistique

Le gameplay est ultra simple puisque vous n’avez qu’à avancer dans le train et à appuyer sur A pour parler au passager, rien de bien compliqué.

Concernant l’ambiance sonore, elle est principalement composée du bruit répétitif, mais relaxant des wagons du train sur les rails. Une ambiance calme qui tranche avec le bruit ambiant de la vie. Cela colle parfaitement avec l’ambiance du jeu et le jeu est assez court pour ne pas devenir ennuyeux.

Au niveau du design graphique, on a un jeu qui ressemble un peu à un dessin animé japonais avec des graphismes pour les personnages et pour les décors du train. Bien que simples, ils sont assez jolis et arrivent à transmettre les émotions des différentes histoires que les « âmes » du train vont nous raconter.

Là où le jeu se démarque, c’est par l’écriture des différentes histoires racontées par les « âmes » présentes avec vous dans le train. Il y a forcément une voire même plusieurs d’entre elles qui sauront vous toucher et vous faire réfléchir. Le jeu est un peu court, il ne dure qu’environ 1 à 2 heures selon votre rythme de lecture, mais émotionnellement, ça vaut le coup.

Quelques erreurs dans la traduction française étaient présentes lors de notre test, mais elles devraient être corrigées pour la sortie du jeu.