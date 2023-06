Le très bon Sifu, dont nous vous parlons ici, va avoir droit à une mise à jour gratuite sur Nintendo Switch !

Si l’on en croit Nintendo Everything qui s’est entretenu avec le studio Français Sloclap, cette grosse mise à jour devrait débarquer la semaine prochaine. Celle-ci contiendra la mise à jour Arènes (disponible depuis Mars sur les autres supports). Ce nouveau mode proposera 45 challenges différents et neuf nouveaux lieux. S’ajoutent à cela 28 options de modification qui devrait faciliter (ou compliquer) la vie des joueurs. Il est également question de six nouvelles tenues à débloquer ainsi que des correctifs visant à améliorer les performances du jeu !

Par contre, le mode « Replay Editor » ne sera pas inclus, pour des raisons techniques.

Que pensez-vous de ces annonces ? Possédez-vous le jeu ? Est-ce qu’elles vous feront remonter sur le tatami pour distribuer des tatanes ?