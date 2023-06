– Un nouveau personnage jouable, un mode qui traverse les dimensions et plus encore, plus tard dans l’année pour le brawler TMNT à succès –

Paris, le 7 juin 2023 – L’éditeur Dotemu et le studio Tribute Games, en partenariat avec Nickelodeon et Paramount Consumer Products, annoncent aujourd’hui un nouveau DLC exceptionnel pour épicer la pizza du millionnaire Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge : Dimension Shellshock sortira plus tard dans l’année sur PC, Nintendo Switch, consoles PlayStation et Xbox One.

Dimension Shellshock introduit un nouveau combattant jouable particulièrement affûté : en plus d’être le héros de sa propre bande dessinée, Usagi Yojimbo est un allié de toujours des Tortues, aperçu à l’occasion de divers caméos dans le dessin animé ou via les figurines Teenage Mutant Ninja Turtles. Le lapin samouraï dégaine sa lame dans cette nouvelle vidéo de gameplay, plongeant d’une dimension à l’autre pour rendre sa justice et offrir un aperçu du gameplay inter-dimensionnel qui attend toute cette joyeuse troupe.

Le DLC ajoute un nouveau mode de jeu, des pistes musicales originales du compositeur Tee Lopes et des skins de couleurs pour les personnages jouables : tout cela sera détaillé dans les prochaines semaines. En marge de Dimension Shellshock, une mise à jour gratuite pour Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge apportera également de nouveaux choix de couleurs.

C’est grâce à la ferveur incroyable des fans et l’accueil exceptionnel réservé à Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge que le DLC Dimension Shellshock et cette nouvelle mise à jour gratuite peuvent voir le jour. Le soutien sans faille des joueurs et joueuses, mais aussi leurs retours précieux et l’expression de leurs désirs les plus fous, ont largement inspiré Dotemu et Tribute Games pour la création de ces nouveaux contenus.

Le DLC Dimension Shellshock et la mise à jour qui l’accompagne font suite au contenu gratuit proposé au mois de décembre dernier. Le nouveau mode Partie Personnalisée et ses 11 modificateurs de jeu vous octroient un niveau de contrôle extraordinaire sur vos parties, tandis que les filtres visuels et les nombreuses améliorations en tout genre améliorent considérablement le confort de jeu.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge a été nommé aux Game Awards 2022 dans les catégories Meilleur Jeu d’Action et Meilleur Jeu Multijoueur, aux DICE Awards dans la catégorie « Outstanding Achievement for an Independent Game » ainsi qu’aux BAFTA Games Awards, dans les catégories Jeu Familial et Jeu Multijoueur. Sa relecture résolument moderne de l’animé de 1987 a fait des étincelles dès sa sortie, bénéficiant d’un accueil critique et public particulièrement chaleureux.

Dans ce nouvel épisode, un énième plan machiavélique de Shredder pousse les Tortues à combattre les forces du mal dans les lieux les plus iconiques de la licence. Accompagnés de Maître Splinter, April O’Neil et Casey Jones, les reptiles masqués de Manhattan profitent de pouvoirs uniques dans cette revitalisation moderniste des beat’em all rétro qui ont fait la renommée de la licence. La coopération jusqu’à six, en local ou en ligne, est un autre argument de taille pour le brawler qui a fait sensation l’année dernière.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est le mariage de deux experts du rétro gaming :

Dotemu est un développeur et éditeur réputé pour ses portages fidèles, ses remakes impeccables et ses suites réussies de licences chéries du jeu vidéo comme Streets of Rage 4 (hit tonitruant nommé dans la catégorie Meilleur Jeu d’Action aux Games Awards 2020), Windjammers 2, ou encore le remarquable Wonder Boy: The Dragon’s Trap.

(hit tonitruant nommé dans la catégorie Meilleur Jeu d’Action aux Games Awards 2020), ou encore le remarquable Tribute Games est le studio derrière les excellents Panzer Paladin, Flinthook et Mercenary Kings, des titres qui offrent un feeling diablement rétro et des mécaniques résolument modernes. Tribute Games accueille des talents ayant notamment officié sur le beat’em up Scott Pilgrim vs. The World: The Game et le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles, sorti sur Game Boy Advance en 2007

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est développé par Tribute Games et édité par Dotemu.