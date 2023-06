La nouvelle Voie des étoiles Wonder of Pixar, une invitée surprise « magique » et des quêtes épiques dans le biome des Terres oubliées attendent les joueurs qui sont prêts à résoudre le mystère de l’Oubli

PARIS, FRANCE – le 7 juin 2023 – Gameloft, leader dans la création et l’édition de jeux, annonce la sortie de la prochaine mise à jour de Disney Dreamlight Valley pour les joueurs de l’accès anticipé : « La mémoire retrouvée ». Les joueurs sont invités à explorer le nouveau biome des Terres oubliées, tandis qu’ils remontent à la véritable source de l’Oubli. Cette sortie marque aussi le lancement de la toute nouvelle Voie des étoiles Wonder of Pixar, remplie de cadeaux issus de films Pixar emblématiques et à venir.

L’Oubli a continué à étendre ses ténèbres dans tout Dreamlight Valley, mais l’espoir apparaît avec l’aide de la résidente magique de la mystérieuse Maison Citrouille située dans les Terres oubliées. Les joueurs se lanceront dans l’exploration du Pays des Rêves — la dimension entre les rêves et la réalité — et plongeront plus profondément dans le secret derrière l’identité réelle de l’Oublié. Le destin de tout Dreamlight Valley et des amitiés retrouvées repose sur vous, et les enjeux n’ont jamais été si élevés.

En plus de découvrir les origines de l’Oubli, cette mise à jour invite les joueurs à rendre hommage à tout ce qui a trait à Pixar avec la toute nouvelle Voie des étoiles Wonder of Pixar. Les films emblématiques et à venir de Pixar sont mis à l’honneur, et avec eux, des récompenses et des items exclusifs. Accomplissez des missions pour les personnages Disney et Pixar, et débloquez des coiffures uniques issues d’Élémentaire, le prochain film Disney et Pixar, des vêtements et des items décoratifs issus d’Alerte rouge de Disney et Pixar, et même un style de rêve inédit pour le ranger de l’espace préféré de tous, Buzz l’Éclair.

La boutique premium présente son tout premier Lot de rêve, mettant en vedette WALL·E de Pixar. Le Lot de rêve WALL·E élégant inclut un style de rêve exclusif pour WALL·E assorti d’animations et d’une sélection de vêtements élégants pour votre avatar. En guise de bonus spécial, les joueurs découvriront une nouvelle quête d’amitié avec WALL·E, partiront pour de nouvelles aventures et débloqueront des récompenses exclusives.

Les célébrations se poursuivent dans la communauté, où les joueurs sont invités à rêver leur vie en couleurs avec le hashtag #LiveColorfully et une gamme de T-shirts aux couleurs de la FIERTÉ, disponibles grâce à un code promotionnel diffusé sur les chaînes de réseaux sociaux de Disney Dreamlight Valley.

Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé à l’achat d’un Pack de fondateur sur les consoles Nintendo Switch™, PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One, ainsi que sur PC sur Steam, l’Epic Games Store et le Microsoft Store ainsi que sur Mac et le Mac App StoreSM.