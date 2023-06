L’actualité autour de la licence Persona continue aujourd’hui avec des nouvelles fournies par les investigations du site Persona Central. Des nouvelles qui vont encore plus dans le sens des rumeurs diffusé par des « insiders » de ResetEra que nous avions partagé il y a presque 1 mois, vous pouvez retrouver cela ici. Nous parlons des rumeurs concernant un remake de Persona 3 qui serait prévu sur toutes les plate-formes du moment. Il y a quelques jours, nous mentionnons le fait que Atlus ait enregistré et modifié le nom de domaine P5T puis nous spéculions sur une annonce à venir en rapport avec un nouveau projet Persona 5. Aujourd’hui, encore une fois c’est un autre nom de domaine déposé en Mars et modifié aujourd’hui qui attire nos yeux, P3RE.JP. Sans annonce officielle, nous ne pouvons que spéculer mais disons que cela commence à faire beaucoup d’élément allant dans le sens de ce remake du troisième opus de la série Persona. A vous de vous prononcer dessus en attendant d’en avoir plus.

