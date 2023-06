Après une sortie sur PC en 2021, pour laquelle il a été pluôt bien reçu, le RPG d’action en 2D, Eastern Exorcist va connaitre les joies d’un portage sur Nintendo Switch qui sera disponible… dès aujourd’hui ! (08 Juin 2023)

Eastern Exorcist est un superbe RPG d’action à défilement horizontal en 2D qui se déroule dans un monde oriental fantastique avec des esprits et des monstres vicieux. Incarnez un exorciste qualifié luttant contre le mal et le chaos en se frayant un chemin à travers un monde brutal et vivants différentes histoires de joie et de peine.

Principales caractéristiques

Direction artistique – Entièrement dessiné à la main, à l’encre de Chine avec de somptueux décors.

Système de combat – Utilisez votre épée pour exécuter des démons et des monstres avec des mécanismes de combat tactiques avec des animations dynamiques, dessinées à la main.

Scénario – Vivez les aventures remplies de joie et de peine d’un exorciste.

Cinématiques – Les cinématiques sont présentées sous la forme d’un opéra chinois.

Est-ce un jeu que vous attendiez ?