Lausanne, Suisse, le 8 juin 2023 — Le développeur indépendant Sunnyside Games, en partenariat avec Dear Villagers, lance aujourd’hui Nocturnal, un jeu de plateforme enflammé, sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 et Xbox Series au prix de 19,99 $/19,99 €, et sur PC au prix de 16,99 $/16,99 €. Profitez d’une réduction de 10 % sur Steam, Epic et Microsoft lors de la semaine de sortie. Nocturnal est une odyssée d’exploration et d’action où vous devrez dissiper les ténèbres qui recouvre une île ancienne. Libérez les pouvoirs de la Flamme pour découvrir les secrets cachés derrière le brouillard !

Après un périple éprouvant sur une mer agitée, Ardeshir, le soldat de la Flamme éternelle, retourne sur Nahran, son île natale. Sur cette dernière, engloutie par une brume ténébreuse, Ardeshir doit compter sur le feu pour détruire les forces sinistres qui ont envahi sa terre natale. La Flamme a de nombreux usages : elle peut repousser la Brume, enflammer le paysage, activer des mécanismes et même embraser les créatures issues de la magie noire, insensibles aux armes classiques. Mais attention ! Vous ne pouvez pas respirer dans la Brume. Vous devrez donc faire preuve de bon sens pour découvrir de nouveaux moyens de la tenir à distance.

Devenez plus puissant en offrant au Phoenix les cendres que vous récupérez. Obtenez des pouvoirs pour augmenter votre force vitale, retenir votre souffle plus longtemps ou sacrifier des cendres dans l’espoir d’obtenir de nouvelles compétences en cours de route.

Nocturnal encourage les plus téméraires à affronter ses magnifiques ruines grâce à une myriade d’épreuves optionnelles. Si vous recherchez la gloire d’un véritable défi, vous pouvez activer une multitude d’options de speedrunning, comme des transitions plus rapides, la possibilité de passer les cinématiques et un chronomètre que l’on peut mettre en pause. Seuls les plus féroces s’essaieront au mode Mort permanente, dans lequel vous n’avez qu’une seule vie pour entreprendre l’ensemble du voyage.

« Nous sommes ravis qu’il soit enfin possible de jouer à Nocturnal dans son intégralité », a déclaré Gabriel Sonderegger, cofondateur de Sunnyside Games. « Notre objectif avec Nocturnal était de créer une expérience basée sur un concept central. Nous avons essayé de respecter le temps du joueur en évitant d’allonger inutilement le temps de jeu et nous nous sommes efforcés de peaufiner cette expérience courte mais, nous l’espérons, authentique. »