Les joueurs pourront hanter ou chasser dans Ghostbusters: Spirit Unleash sur Switch avec l’édition Ecto.

Lakewood, Colorado – 8 juin 2023 – Ghostbusters: Spirits Unleashed – Ecto Edition, le jeu multijoueur asymétrique en 4 vs 1, de chasse ou de hantise d’IllFonic rejoindra la famille Switch cette année. Classé 10+, le jeu sera disponible dans My Nintendo Store. Une version physique de Ghostbusters: Spirits Unleashed – Ecto Edition sortira avec nos partenaires physiques, Nighthawk Interactive. Les fans de Ghostbusters et de Nintendo auront désormais la possibilité d’unir leurs forces ou de s’opposer aux joueurs sur PC/Epic Games Store, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, et Xbox puisque le jeu fonctionnera de manière fluide sur toutes les plates-formes.

L’équipe a travaillé dur pour adapter le jeu à la Switch. La résolution dynamique va de 720 (mode portable) à 1080p au maximum, 30fps (norme industrielle pour Switch). IllFonic améliore constamment le jeu pour en repousser les limites. Plus d’informations sur la version Switch de Ghostbusters: Spirits Unleashed sont prévue s plus tard cette année.

Chance Lyon, le vice-président chargé de la technologie a fait remarquer : « En tant que joueur, je voulais que ce soit quelque chose dont je serais fier et dont j’aurais plaisir à jouer. Sur Switch, le jeu sera très similaire aux autres plateformes, c’est un portage de grande qualité. Je suis surtout impatient de jouer au jeu avec ma fille, qui joue exclusivement sur la Switch. »

Dans Ghostbusters: Spirits Unleashed, Ray Stantz et Winston Zeddemore ouvrent la caserne à la prochaine génération de chasseurs de fantômes que sont les joueurs. Chaque joueur incarne soit un membre de l’équipe de chasseurs de fantômes, soit un fantôme seul dans ce jeu de cache-cache asymétrique en 4v1. Ce titre permet non seulement de profiter du jeu en ligne avec jusqu’à quatre personnes, mais aussi en solo grâce à l’intelligence artificielle qui remplace les joueurs dans le mode hors-ligne. Plus important encore, plus des parties seront jouées, plus l’histoire se déroulera avec des cinématiques en prime. Que ce soit en chassant ou en hantant, le jeu est facile à apprendre et amusant à maîtriser !

Détails du jeu :

Ghostbusters: Spirits Unleashed comprend tous les équipements et gadgets iconiques de la franchise, allant des packs Proton aux mètres PKE et pièges à fantômes, que les fans attendent et que les nouveaux joueurs découvrant l’univers de la saga aimeront essayer en jouant en tant que chasseur de fantôme. De plus, beaucoup reconnaîtront la caserne et la librairie Ray’s Occult qui agissent en tant que hub de jeu. C’est là que les joueurs choisiront leurs missions, personnaliseront leurs personnages, s’entraîneront à manier leurs outils et retrouveront tout ce qu’il y a à apprendre. Et oui, les joueurs peuvent entendre les acteurs originaux des films dans la peau de leurs personnages en tant que Ray Stantz et Winston Zeddemore, en plus de quelques nouveaux amis !

En tant que fantôme : Les fantômes ont plusieurs compétences dans leur arsenal, tels que la possession d’objets, le slime, et plus encore, qui rendront leur hantise de plusieurs endroits grandement amusante. Les joueurs choisissent entre cinq fantômes dotés de compétences uniques, et de minions commandables chargés d’ectoplasmes. Les fantômes volent à travers des endroits publics et doivent posséder un nombre indécent d’objets inanimés pour semer les chasseurs de fantôme. Ils effraient les citoyens jusqu’à ce qu’ils fuient dans la peur, jouent de mauvais tours à des chasseurs de fantôme sans méfiance et cachent leurs failles pour réapparaître en sécurité dans le cas où ils seraient piégés.

En tant que chasseur de fantôme : Les joueurs peuvent être l’un des quatre chasseurs et tenter d’attraper le fantôme qui hante des endroits uniques avec leurs outils et pièges astucieux. Ils utilisent le mètre P.K.E pour sentir les failles qui servent de point d’apparition pour les fantômes et les détruire avec les particules de leur pack Proton avant que le fantôme ne termine sa chasse. En progressant, les joueurs peuvent débloquer des cosmétiques et améliorations, à la fois pour les chasseurs et pour les fantômes, afin de faire évoluer leur expérience de gameplay. La sensation procurée par le jeu et son aspect offrira aux fans une expérience immersive dans l’univers de Ghostbusters, leur permettant de réaliser leurs envies de chasse de fantôme.

Lieux : P lusieurs lieux sont à explorer, incluant un musée, un chalet d’hiver, un bateau amarré, une prison à plusieurs niveaux, une brasserie en activité et plus encore. Les joueurs peuvent relever des défis, personnaliser leur chasseur et leurs fantômes et trouver des ressources pour débloquer l’accès à de nouveaux bonus.

Petite astuce – Plus les joueurs jouent, plus un arc narratif se dévoile. Ils doivent faire attention aux besoins de Ray Stantz et Winston Zeddemore pour accéder à des cinématiques conduisant à une conclusion excitante ! Oui, c’est du multijoueur, mais pas seulement…