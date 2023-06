Konami Digital Entertainment B.V. annonce aujourd’hui que neuf joueurs ont été sélectionnés pour la compétition de baseball de l’Olympic Esports Series 2023, qui sera jouée sur WBSC eBASEBALL™: POWER PROS.

Des qualifications ont eu lieu en mars et en avril dans le cadre de l’Olympic Esports Series 2023 pour les joueurs du Japon et du monde entier. Huit places étaient à pourvoir pour les Finales, qui se dérouleront lors de l’Olympic Esports Week du 22 au 25 juin au Suntec Centre à Singapour.

Suite au Japan Qualifier Final, Tomoki « Daylami » Noguchi, Takato « fujito » Fujishima, Hiroki « TAIJYU » Horiike et Kazutaka « antimon » Machida ont sécurisé leur place en Finales. ​

Lors du Global Online Qualifier 1st, le joueur Nintendo Switch Jacob « KangGang » Park des États-Unis et le joueur PlayStation Wei-Chung « Hazuremon » Yu du Taipei chinois se sont qualifiés. Ils ont été rejoints par deux autres joueurs basés au Taipei chinois issus du Global Online Qualifier 2nd : Chia-Ming « CMWANG » Wang, qualifié sur Nintendo Switch, et Po-Yao « DoubleBass » Hsu, qualifié sur PlayStation.

Le vainqueur de l’Olympic Virtual Series 2021, Shoma « SHORA » Mori, avait déjà une place garantie pour l’Olympic Esports Finals 2023. Le 10ème joueur viendra du pays hôte Singapour et sera sélectionné par le biais du dernier événement de qualification.

À propos des jeux de baseball de KONAMI

La série de jeux de baseball PAWAPURO a été lancée sur consoles en 1994. Appréciée par les fans depuis plus de 25 ans, elle est depuis devenue l’un des symboles de Konami Digital Entertainment. En cumulant les différents titres de la série console, plus de 24,4 millions de copies ont été vendues (chiffre datant de fin décembre 2022), tandis que les jeux mobile totalisent plus de 48 millions de téléchargements (chiffre datant d’octobre 2022).

Le premier opus de la série Professional Baseball Spirits, une représentation réaliste du baseball, fut « Professional Baseball Spirits 2004 ». La plus récente itération, « eBaseball Professional Baseball Spirits 2021: Grand Slam », propose une expérience de baseball incroyablement réaliste. Le titre utilise une technologie de scan 3D qui photographie de véritables joueurs professionnels à 360 degrés et les reproduit en jeu avec une précision époustouflante, ainsi qu’une technologie de scan laser qui capture les stades de baseball jusqu’au moindre détail. Le jeu mobile « Professional Baseball Spirits Ace », sorti en 2015, a engendré plus de 40 millions de téléchargements. Il a également été le titre de la saison 2021 de la compétition eBaseball ProSpi A League, une ligue esport de baseball professionnel lancée par la Nippon Professional Baseball et Konami Digital Entertainment.