Montpellier, France, 8 juin 2023 – En partenariat avec Dear Villagers, le développeur indépendant La Moutarde dévoile Terra Memoria, son prochain RPG au tour par tour. Disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series cette année, Terra Memoria est un jeu d’exploration rétro créé par des passionnés.

Terra Memoria envoie les joueurs dans une aventure à travers le monde faite d’exploration, d’artisanat, de construction et d’amitié ! À la suite d’une pénurie de cristaux magiques et du réveil soudain de robots anciens, six amis se lancent dans une enquête folle à travers Terra, un monde fantasque combinant graphismes 3D et pixel art. Les joueurs contrôlent tous les membres du groupe, chacun ayant sa propre histoire et des compétences uniques utiles au combat au tour par tour de Terra Memoria.

Vous n’aurez pas seulement à vous battre. Pour sauver le monde, les joueurs devront maîtriser le système de construction unique de Terra Memoria, leur permettant de créer toutes sortes d’objets et de résoudre des puzzles au sein de l’environnement. Tel un éditeur de cartes à la disposition du joueur, il peut être utilisé pour façonner le monde et reconstruire les villes détruites.​

En explorant les différents pays de Terra Memoria, les joueurs devront faire confiance à leur guide régional, apportant des informations sur de nouvelles recettes, des spécialités régionales, des personnages importants et des indices pour votre enquête. La compréhension des coutumes locales est la clé d’une expédition réussie.

« Avec Terra Memoria, nous souhaitions créer une aventure intemporelle à la manière d’un RPG classique, avec des touches modernes comme la construction, la cuisine et l’artisanat. » explique François Bertrand, directeur artistique de La Moutarde. « En fin de compte, Terra Memoria est une ode au road-trip avec une attention particulière portée sur la notion d’amitié et de deuxième famille, tout en explorant ensemble des terres inconnues. »

« Terra Memoria est une lettre d’amour aux RPGs classiques avec son pixel art et ses combats au tour par tour, alors que son système hexagonal et sa bande originale entraînante lui apportent une touche contemporaine » affirme Guillaume Jamet, directeur du département d’édition de Dear Villagers. « Il offre une touche de nostalgie rappelant aux joueurs leurs RPGs préférés des années 90, mais attirera également les nouvelles générations ayant récemment découvert le genre avec des jeux comme Octopath Traveler, Eiyuden Chronicle ou Suikoden. Ce mélange de jeux rétro et moderne rend Terra Memoria incroyablement intemporel ! »