Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 29 mai au 4 juin 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Si Street Fighter 6 semble enfin revenir en forme dans le monde du Vs Fighting, les chiffres de ventes ne sont toujours pas là pour la référence du genre. Si The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom reste premier sans partage, Etrian Odyssey Origins Collection, une collection de trois remakes NDS, crée la surprise et prend la deuxième place devant Street Fighter 6 (même en vente cumulée). On note aussi la belle sortie de We Love Katamari Reroll + Royal Reverie, mais aussi de Loop8: Summer of Gods.

01./01. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (¥7.200) – 78.602 / 1.594.275 (-47%)

02./00. [NSW] Etrian Odyssey Origins Collection <Etrian Odyssey HD \ Etrian Odyssey II HD \ Etrian Odyssey III HD> # <RPG> (Atlus) {2023.06.01} (¥8.164) – 38.656 / NEW

03./00. [PS5] Street Fighter 6 <FTG> (Capcom) {2023.06.02} (¥7.990) – 21.192 / NEW

04./00. [PS4] Street Fighter 6 <FTG> (Capcom) {2023.06.02} (¥7.990) – 12.078 / NEW

05./02. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.641 / 5.319.756 (+15%)

06./00. [NSW] We Love Katamari Reroll + Royal Reverie <ACT> (Bandai Namco Entertainment) {2023.06.01} (¥3.600) – 8.415 / NEW

07./04. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 7.075 / 2.203.151 (+11%)

08./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.152 / 3.152.980 (+15%)

09./00. [NSW] Loop8: Summer of Gods <RPG> (Marvelous) {2023.06.01} (¥5.980) – 5.796 / NEW

10./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 5.606 / 5.205.971 (+13%)

Top hardware :

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 88.349 | 86.524 | 61.122 | 1.650.555 | 2.032.467 | 29.374.602 | | PS5 # | 35.276 | 38.092 | 28.583 | 1.245.549 | 455.193 | 3.622.938 | | PS4 # | 2.086 | 966 | 21 | 31.712 | 384 | 9.449.479 | | XBS # | 328 | 241 | 11.573 | 40.532 | 97.464 | 438.927 | | 3DS # | 43 | 26 | 257 | 1.987 | 7.374 | 24.599.884 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 126.082 | 125.849 | 101.556 | 2.970.335 | 2.592.882 | 68.677.528 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 30.690 | 32.894 | 26.153 | 1.056.788 | 408.405 | 3.116.733 | | PS5DE | 4.586 | 5.198 | 2.430 | 188.761 | 46.788 | 506.205 | | XBS X | 172 | 115 | 3.041 | 13.798 | 31.072 | 186.209 | | XBS S | 156 | 126 | 8.532 | 26.734 | 66.392 | 252.718 | |NSWOLED| 66.480 | 69.829 | 32.506 | 1.138.338 | 1.089.401 | 4.710.350 | | NSW L | 9.947 | 7.003 | 8.966 | 216.968 | 332.970 | 5.320.662 | | NSW | 11.922 | 9.692 | 19.650 | 295.249 | 610.096 | 19.343.590 | | PS4 | 2.086 | 966 | 21 | 31.712 | 384 | 7.873.756 | |n-2DSLL| 43 | 26 | 257 | 1.987 | 7.374 | 1.204.939 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+