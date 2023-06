Les précommandes de Fae Farm sont désormais disponibles

Vancouver, B.C. – 8 juin 2023 – Phoenix Labs a annoncé aujourd’hui la date de sortie ainsi que la disponibilité sur PC de Fae Farm, le prochain jeu de rôle de simulation de farming du studio, au travers une nouvelle bande-annonce féerique diffusée en avant-première lors de la présentation du Summer Game Fest. Arrivant le 8 septembre 2023 sur Nintendo Switch, Steam et l’Epic Games Store, Fae Farm s’apprête à relever la barre du genre pour les joueurs du monde entier en offrant une expérience magique et envoûtante. ​

​​

​Disponible en précommande dès maintenant, Fae Farm entraîne les joueurs dans une aventure pittoresque mettant en valeur le talent artistique reconnu des équipes de Phoenix Labs. Chaque jour, les joueurs devront s’occuper de leur ferme et de leurs animaux, se lier d’amitié avec les habitants d’Azoria, explorer des environnements variés, récolter des ressources, décorer leur maison, mais ils devront également plonger dans les profondeurs du monde pour découvrir la magie dont ils auront besoin pour restaurer sa splendeur. Les joueurs pourront également inviter leurs amis et leur famille à se joindre à leurs aventures via le multijoueur en ligne sur toutes les plateformes, ainsi qu’en local sur Nintendo Switch.​​

​Fae Farm vient enrichir les classiques du genre en offrant aux joueurs une expérience de simulation de farming approfondie pouvant être complètement personnalisée selon leurs envies. Les joueurs auront à leur disposition un module de création de personnage qui leur permettra de tout personnaliser (du type de corps à la couleur des cheveux, en passant par une variété de caractéristiques faciales) avant de partir explorer le monde. Fae Farm permet aux joueurs de concevoir leur maison comme ils le souhaitent, à l’intérieur comme à l’extérieur. Le Système de Confort de Fae Farm récompense les joueurs qui placent judicieusement des meubles et des décors spéciaux, améliorant ainsi chaque jour leur santé, leur endurance et leur mana. Plus votre maison sera confortable, plus vous débloquerez de récompenses !

« En tant que fans de longue date des jeux de rôle de simulation de farming, nous sommes ravis de mettre Fae Farm entre les mains des joueurs Switch et PC en septembre prochain », a déclaré Jesse Houston, PDG et cofondateur de Phoenix Labs. « Fae Farm est né de la volonté de notre directrice créative, Katie De Sousa de rendre hommage au genre RPG de simulation de farming. Une “lettre d’amour” qui s’est transformée petit à petit en un projet d’envergure à l’échelle du studio, et dont nous espérons que les joueurs du monde entier apprécieront la passion.»

Fae Farm est classé PEGI 7, et est dès à présent disponible en précommande numérique sur Nintendo Switch et sur PC via Steam et l’ Epic Games Store . Les joueurs peuvent également précommander une édition physique sur Nintendo Switch chez certains revendeurs. ​