Affrontez d’autres joueurs et joueuses du monde entier grâce à la sortie officielle du JCC Pokémon Live et de la nouvelle extension du JCC Pokémon, Écarlate et Violet – Évolutions à Paldea.

Combattez des joueurs et des joueuses du monde entier dans des matchs du JCC Pokémon grâce à la sortie officielle du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Live. Maintenant que la bêta mondiale est terminée, ce jeu est la nouvelle façon de profiter du JCC Pokémon et de sa nouvelle extension, Écarlate et Violet – Évolutions à Paldea. Ce n’est pas tout ! Un tout nouveau Passe de combat est disponible mettant en vedette les puissants Baojian-ex et Foretress-ex. Vous pourrez déverrouiller un deck Baojian-ex dans le Passe de combat de base et un deck Foretress-ex dans le Passe Premium. Faites des combats en ligne et terminez des quêtes quotidiennes pour progresser dans votre Passe de combat, gagner davantage de cartes pour améliorer ces decks et pour élargir votre collection dans le JCC Pokémon Live.

Le JCC Pokémon Live est gratuit et disponible sur appareils iOS et Android ainsi que sur PC et macOS (en français, allemand, anglais, espagnol, italien ou portugais brésilien). Les joueurs et joueuses qui souhaitent transférer leur compte du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Online vers le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Live peuvent consulter la FAQ sur le retrait du JCC Pokémon Online pour obtenir des informations. Merci d’avoir joué au JCC Pokémon Online et nous avons hâte de vous retrouver dans le JCC Pokémon Live !