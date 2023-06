L’événement phare Pokémon GO de l’année est de retour et deux zones de jeu attendent les Dresseurs dans chaque ville !

San Francisco, Californie, le 8 juin 2023 – Le grand rendez-vous Pokémon GO approche. Comme annoncé récemment, le Pokémon GO Fest aura cette année lieu du 4 au 6 août pour les joueurs du monde entier.

Pour cette occasion, un Pokémon luisant fabuleux : Diancie, fera son apparition dès le premier jour du festival. Les Dresseurs qui détiennent des billets de l’événement pourront effectuer une Etude spéciale pour en savoir plus sur le Pokémon Joyau et avoir l’occasion de le rencontrer.

Pokémon GO fait se rencontrer les joueurs et quelle meilleure occasion que ce Pokémon GO Fest ? Les Dresseurs pourront profiter des festivités dans le monde réel avec des rassemblements et des activités à Londres, Osaka et New-York. Le monde entier sera bien évidemment de la partie avec un événement en ligne de deux jours les 26 et 27 août.

Retrouvez toutes les informations du Pokémon GO fest 2023 sur le site officiel.