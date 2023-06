Cultivez votre goût pour la victoire avec le Pokémon Verdoyant qui coupera l’herbe sous le pied de vos adversaires sur l’Île d’Æos.

Agrandissez votre sélection de Pokémon jouables avec Phyllali dans Pokémon UNITE ! À l’instar de Mentali, de Noctali, de Givrali et de Nymphali, le Pokémon Verdoyant commence chaque match en tant qu’Évoli, avant d’évoluer en Phyllali. Les autres évolutions d’Évoli sont des Attaquants ou des Défenseurs, mais c’est en tant que Pokémon Rapide que Phyllali bondit sur l’Île d’Æos pour rejoindre Pokémon UNITE.

Filez à toute vitesse sur le terrain avec ce Pokémon de type Plante. Il sème la zizanie avec Aéropique ou Lame Feuille, cueille à froid ses adversaires grâce aux attaques renforcées par sa jauge Chlorophylle, et récolte les fruits de la victoire avec Lame Solaire. Vous pouvez obtenir Phyllali en échange de 13 000 Pièces Æos ou de 575 Gemmes Æos dans la boutique du Bureau des Combats Unité. Phyllali pourra uniquement être obtenu contre des Gemmes Æos pendant les sept premiers jours suivant son arrivée.

Poursuivez la lecture de cet article pour tout savoir sur ce Pokémon et obtenir quelques astuces avant de prendre un bain de soleil sur l’Île d’Æos.

Les fondamentaux de Phyllali

Talent : Fuite (Évoli)

Tant qu’Évoli ne combat pas, sa vitesse de déplacement augmente légèrement.

Talent : Chlorophylle (Phyllali)

Lorsque Phyllali ne se trouve pas dans des hautes herbes, sa jauge Chlorophylle se recharge.

Une fois la jauge Chlorophylle pleine, sa vitesse de déplacement augmente.

Attaque de base

Si une attaque de base est lancée quand la jauge Chlorophylle de Phyllali est pleine, toute la jauge est consommée et la prochaine attaque de base de Phyllali est renforcée. Cette attaque renforcée inflige des dégâts supplémentaires et réduit la vitesse de déplacement des Pokémon adverses touchés.

Capacités aux niveaux 1 et 2

Météores

Évoli attaque avec des rayons en forme d’étoiles, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés.

Vive-Attaque

Évoli avance rapidement dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés sur son passage.

Capacités au niveau 4

Tranch’Herbe

Phyllali projette cinq feuilles aiguisées comme des rasoirs dans la direction indiquée, qui infligent des dégâts aux Pokémon adverses touchés avant de se planter dans le sol pendant une courte durée. Si Tranch’Herbe est utilisée de nouveau, les feuilles reviennent à Phyllali et infligent des dégâts aux Pokémon adverses qu’elles touchent au passage. Si les feuilles reviennent à Phyllali au bout d’une certaine durée après s’être plantées dans le sol, elles infligent davantage de dégâts. Si toutes les cinq feuilles touchent un Pokémon, Phyllali obtient un bouclier. Améliorer Tranch’Herbe renforce l’effet des boucliers générés par cette capacité.

Lame Solaire

Phyllali absorbe la lumière et enferme l’énergie sous forme de lame. Si Lame Solaire est utilisée de nouveau après que Phyllali a commencé à absorber de la lumière, ce dernier abaisse la lame dans la direction indiquée et inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés. Plus l’accumulation d’énergie lumineuse dans la lame est longue, plus les dégâts infligés augmentent. Lorsque la jauge Chlorophylle de Phyllali est pleine, le délai de récupération pour utiliser Lame Solaire à nouveau est réduit. De plus, lorsque cette capacité est utilisée, la lame s’abaisse immédiatement et inflige un maximum de dégâts. Améliorer Lame Solaire permet de réduire les dégâts subis par Phyllali pendant qu’il absorbe la lumière dans la lame.

Capacités au niveau 6

Aéropique

Phyllali prend de la vitesse et taillade des Pokémon adverses, ce qui leur inflige des dégâts. Sa prochaine attaque de base après avoir utilisé Aéropique est renforcée. Cette capacité a un maximum de deux utilisations. Améliorer Aéropique réduit le temps d’attente avant de pouvoir utiliser cette capacité à nouveau.

Lame Feuille

Phyllali se déplace rapidement et tourne sur lui-même en tailladant autour de lui avec des feuilles tranchantes, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés. Si les feuilles du cercle extérieur de la zone d’effet de Lame Feuille touchent un Pokémon adverse, elles infligent davantage de dégâts, réduisent la vitesse de déplacement du Pokémon adverse et rechargent la jauge Chlorophylle de Phyllali. Améliorer Lame Feuille réduit le délai de récupération de la capacité quand les feuilles du cercle extérieur de la zone d’effet infligent des dégâts à plusieurs Pokémon adverses simultanément.

La capacité Unité de Phyllali : Entrechat Émeraude

Phyllali saute vers le Pokémon adverse indiqué, ce qui lui inflige des dégâts et réduit sa vitesse de déplacement. Par la suite, Phyllali bondit en l’air avant de redescendre avec force, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone d’effet. Plus les Pokémon adverses sont proches du centre de la zone d’effet, plus les dégâts infligés sont importants.

Analyse de la méta

Puissant contre : Archéduc

Les Pokémon spécialistes du corps à corps sont généralement vulnérables face aux Attaquants à distance tels qu’Archéduc ; mais pour peu que les premiers soient des Pokémon Rapides, ils sont capables d’exercer une forte pression en un rien de temps. C’est le cas de Phyllali : Aéropique, Lame Feuille et Entrechat Émeraude lui permettent de réduire l’écart qui le sépare d’Archéduc et d’infliger à ce dernier des dégâts avec ses attaques de base, ainsi qu’avec Tranch’Herbe ou Lame Solaire. Évoli évolue en Phyllali au niveau 4, ce qui confère au Pokémon Verdoyant un avantage considérable en début de partie face aux Pokémon qui, comme Archéduc, requièrent beaucoup d’expérience avant d’être des combattants viables. Phyllali peut aisément maintenir les Pokémon adverses qui tentent d’évoluer à distance des Pokémon sauvages sur les voies du haut et du bas et dans la zone centrale, tout comme il peut les empêcher de marquer des points en les retenant près de leurs objectifs.

Vulnérable contre : Ronflex

La vitesse et le potentiel de dégâts de Phyllali ne sont pleinement exploités que lorsque ce dernier est en mouvement. Or, Ronflex est l’un des Défenseurs les plus efficaces de Pokémon UNITE lorsqu’il s’agit de protéger ses coéquipiers vulnérables contre les Pokémon Rapides, grâce à ses puissants contrôles de foule. Barrage de Ronflex empêche Phyllali de passer outre le Pokémon Pionceur tout en donnant à son équipe une chance de contre-attaquer. De même, Tacle Lourd peut projeter Phyllali dans les airs et donner aux alliés de Ronflex suffisamment de temps pour appliquer un autre contrôle de foule afin d’immobiliser le Pokémon Verdoyant. Phyllali a tout intérêt à éviter Ronflex lors des combats d’équipes, bien qu’il dispose certainement d’une fenêtre de temps assez large lors du délai de récupération de Barrage et de Tacle Lourd pour mettre K.O. une cible importante.