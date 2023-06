L’éditeur de jeux NIS America a annoncé que deux de ses jeux de l’eShop Nintendo Switch disparaîtront dans les semaines à venir.

Le premier est le RPG The Lost Child, sorti à l’origine sur la console en 2018, et l’autre jeu est God Wars : The Complete Legend – un RPG tactique sorti la même année. NIS America n’a pas fourni de raison pour laquelle ces jeux ne seront « plus disponibles », mais il mentionne que cela s’appliquera à la fois à l’eShop et au PSN dans les régions des États-Unis et de l’Union européenne (surement la perte des droits).

Les deux jeux sont disponibles en version physique, mais il n’est pas forcément facile de se les procurer (voir les liens Amazon plus bas). Si vous optez pour la version numérique, God Wars vous coûtera 39,99€ ou l’équivalent régional + DLC, tandis que The Lost Child coûte 49,99€ et comporte un DLC achetable.

– Demon Gaze (PS Vita) – 6/11/2023

– GOD WARS: Future Past (PS4, PS Vita) – 6/15/2023

– The Lost Child (PS4, PS Vita, Nintendo Switch) – 6/18/2023

– GOD WARS: The Complete Legend (Nintendo Switch) 8/30/2023

– NAtURAL DOCtRINE (PS3, PS4, PS Vita) – 9/29/2023

– Demon Gaze II (PS4, PS Vita) – 11/13/2023